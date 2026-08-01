Brittney Griners Ehefrau postete Familienfotos vor Scheidung

Basketballstar Brittney Griner (35) hat die Scheidung von ihrer Ehefrau Cherelle Griner eingereicht – und das, obwohl die beiden noch kurz zuvor nach außen hin wie eine glückliche Familie wirkten. Nur 23 Tage vor dem offiziellen Trennungsdatum, dem 24. Juli, hatte Cherelle anlässlich ihres 33. Geburtstags am 1. Juli fröhliche Fotos und Videos auf Instagram geteilt. Zu sehen waren Freunde, ausgelassene Momente, die kleine Familie und vor allem innige Situationen. Wann genau die Aufnahmen entstanden sind und ob Cherelle zu diesem Zeitpunkt schon vom Scheidungsantrag Bescheid wusste, ist nicht bekannt.

Die Einreichung der Scheidungsklage kam für die Öffentlichkeit völlig überraschend, denn das Paar hatte so einiges zusammen erlebt. Geheiratet hatten die beiden im Jahr 2018, nachdem sie sich an der Baylor University kennengelernt hatten. Cherelle hatte während einer besonders schwierigen Phase in Brittneys Leben lautstark und öffentlich für ihre Frau gekämpft. Als die Basketballerin 2022 in Russland inhaftiert wurde, setzte die Anwältin alles daran, auf den Fall aufmerksam zu machen und für ihre Freilassung zu kämpfen. Erst nach Brittneys Freilassung konnten die beiden ihr Familienleben weiter aufbauen, das mit der Geburt ihres Sohnes Bash 2024 einen weiteren Meilenstein erreichte.

Der Scheidungsantrag geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem Portal TMZ vorlagen. Brittney nannte darin den 24. Juli als offizielles Trennungsdatum und bezeichnete die Ehe demnach als "unheilbar zerrüttet". Zu den Hintergründen äußerte sich die Basketballerin damals nicht. Brittney solle nach der Trennung vor allem eine Sache klären wollen: das gemeinsame Kind. Dem Bericht zufolge beantragte die Basketballerin das gemeinsame Sorgerecht.

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Dimitrios Kambouris, Getty Images North America Brittney Griner und Cherelle beim Met Gala "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty", Mai 2023, New York

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Instagram / cherelletgriner Brittney Griners mit Ehefrau Cherelle

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Getty Images Brittney Griner beim Basketballspiel im Mai 2023