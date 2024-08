Brittney Griners Frau Cherelle schwärmt vom Leben mit Baby

Brittney Griner (33) verkündete vor kurzem freudige Nachrichten: Sie und ihre Frau Cherelle sind Eltern eines kleinen Jungen geworden. In einem Interview mit "Good Morning America" gibt die Liebste der Basketballspielerin jetzt einen Einblick in die Gefühlslage des Paares – und erklärt, dass das Leben mit Baby "unglaublich" sei. "Er ist buchstäblich perfekt. Er bringt uns so viel Freude. Ich könnte ewig über ihn reden", schwärmt Cherelle und fügt hinzu, dass ihr Sohn ein großer Aspekt ihres Heilungsprozesses sei, mit dem die beiden seit Brittneys Verhaftung zu tun haben.

Die Olympiasiegerin wurde nämlich Anfang 2022 am Moskauer Flughafen unter anderem mit Cannabisöl im Gepäck erwischt und sofort festgenommen. Es ist ein Vorfall, an den sie und ihre Partnerin tagtäglich erinnert werden. "Wir haben immer noch mit den Nachwirkungen von [Brittneys] unrechtmäßiger Inhaftierung zu kämpfen", offenbart Cherelle und ergänzt: "Aber wenn man sich anstrengt, lernt man, die Freude an den kleinen Momenten zu finden. Unseren Sohn hier zu haben, ist einfach großartig."

Es gibt aber noch etwas anderes, das den frischgebackenen Eltern dabei hilft, dass ihr Leben wieder zur Normalität zurückkehrt: Brittneys Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. "Dass [sie] wieder Basketball spielen kann – etwas, das sie so sehr liebt – ist einfach großartig", betont Cherelle. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass sie momentan Zeit getrennt verbringen müssen – und die 33-Jährige ihren Sprössling aus der Ferne bewundern muss.

Getty Images Brittney Griner und Cherelle Griner bei der Met Gala 2023 in New York

Getty Images Brittney Griner bei den Olympischen Spielen in Tokio, 2020

