Basketballprofi Brittney Griner zeigt erstmals ihren Sohn

WNBA-Legende Brittney Griner (34) und ihre Ehefrau Cherelle haben der Welt einen ersten Blick auf ihren Sohn Bash gewährt. In einem Interview mit "CBS Mornings" teilte das Paar ein bezauberndes Familienfoto: Brittney und Cherelle posieren gemeinsam vor dem Kinderbett ihres vier Monate alten Sohnes. Bash, gekleidet in süße Skelett-Pyjamas und eine schwarze Mütze, wird darauf liebevoll von seinen Eltern gehalten. "Familienshootings sind hier mittlerweile Teamarbeit", scherzte Cherelle im Gespräch: "Es ist eine Mischung aus Lächeln, Tränen, Füttern und Nickerchen – und wir lieben jede Sekunde davon." Die Vorfreude auf ihr erstes Weihnachtsfoto als Familie ist unter ihren Fans jetzt schon groß.

Die frischgebackenen Eltern gewährten ihren Fans auch auf Social Media einen Einblick in ihr Familienglück. In einer Reihe von Fotos aus Bashs Kinderzimmer sieht man Brittney, wie sie ihren Sohn in einem gemütlichen weißen Sessel liebevoll in den Armen hält. "Das ist mein Mann. Er ist einfach unglaublich", schwärmte die Profisportlerin kürzlich im Interview mit "CBS Sports" von ihrem Sohnemann. Bash, geboren am 8. Juli, habe das Leben der beiden grundlegend verändert. "Man sagt, sobald man sie sieht, wird alles andere unwichtig – und genau so war es auch", erklärte die stolze Mama.

Die Freude auf ihr neues Familienmitglied war für Brittney und ihre Cherelle, die seit 2019 verheiratet sind, schon Monate vor der Geburt spürbar. Im April teilte das Paar die aufregende Nachricht, dass sie ihr erstes Kind erwarten. "Kaum zu glauben, dass wir in weniger als drei Monaten unseren Lieblingsmenschen kennenlernen", schrieben die beiden in einem gemeinsamen Instagram-Post. Begleitet wurde die Ankündigung von Hashtags wie "#BabyGrinerComingSoon" und "#July2024" sowie einem Foto der Ultraschallaufnahmen.

Getty Images Brittney Griner und Cherelle Griner bei der Met Gala 2023

Instagram / brittneyyevettegriner Brittney Griner, Cherelle Griner und ihr Sohn Bash, November 2024, Instagram

