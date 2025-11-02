Nur wegen Bruder James bekannt? Das sagt Dave Franco dazu

Dave Franco (40) macht klar, dass sein Erfolg nicht auf dem Namen seines berühmten Bruders beruht. In einem Interview mit dem Magazin Bustle erzählt der "Regretting You"-Star, dass James Franco (47) ihm zwar anfangs einen Agenten verschaffte, er aber selbst für seinen Erfolg verantwortlich war. "Niemand hätte mich nur eingestellt, weil ich James Francos kleiner Bruder bin", sagt Dave und fügt hinzu: "Wenn ich schlecht gewesen wäre, wäre ich ganz schnell wieder verschwunden."

Während beide früher gemeinsam in Filmen wie "Milk", "The Broken Tower", "Zeroville" und "The Disaster Artist" zu sehen waren, trennten sich ihre Karrieren in den 2020ern deutlich. James tritt seit 2020 nur noch sporadisch auf, nachdem fünf Frauen ihm sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen hatten – zwei Klägerinnen erzielten 2021 eine Einigung. James sagte gegenüber Variety im Oktober 2024 über seine Auszeit: "Zu hören, dass man schlecht ist, tut weh. Ich musste meine ganze Lebensweise ändern." Dave wiederum feierte zuletzt eigene Erfolge und arbeitete erneut mit Seth Rogen (43) zusammen – jenem früheren Freund von James, mit dem dieser nach eigenen Angaben nicht mehr spricht.

Trotz der Distanzierungen in der Branche beschreibt Dave das Verhältnis innerhalb der Familie heute nüchtern und persönlich. "Ich glaube, er freut sich einfach, zu sehen, dass ich neue Dinge ausprobiere und wachse", sagte er über James in Bustle. Die Brüder hatten in der Vergangenheit nicht nur Projekte geteilt, sondern auch öffentlich Einblicke in ihren Zusammenhalt gegeben. Dass Dave nun seine eigene Spur betont und James ihm dabei – zumindest privat – Rückenwind gibt, zeigt eine familiäre Dynamik, die abseits des Scheinwerferlichts Raum lässt.

Frederick M. Brown/Getty Images James und Dave Franco, "The Disaster Artist"-Stars

Getty Images Dave Franco, Schauspieler

Matt Winkelmeyer/GettyImages Dave und James Franco