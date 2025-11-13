Intensives Jahr: Dave Franco kündigt eine Schauspielpause an

Dave Franco (40) hat eine Auszeit von der Schauspielerei angekündigt. Der 40-jährige Schauspieler erklärte während der Premiere seines neuen Films "Now You See Me: Now You Don't" in New York City am 10. November, dass er nach einem intensiven Jahr eine Pause einlegen will. "Ich werde für eine Weile verschwinden", scherzte er gegenüber dem Magazin People. Zuvor war Dave gleich in vier großen Projekten zu sehen: Neben dem Horrorfilm "Together", in dem auch seine Ehefrau Alison Brie (42) mitspielte, wagte er sich an das romantische Drama "Regretting You" und überzeugte mit einer Emmy-nominierten Performance in der Apple-TV-Serie "The Studio". Außerdem schlüpfte er erneut in die Rolle des Trickkünstlers Jack Wilder im dritten Teil der "Now You See Me"-Reihe.

Am roten Teppich zeigte sich Dave begeistert von der Arbeit an der beliebten Filmreihe. Er schwärmte besonders von der langjährigen Zusammenarbeit mit Jesse Eisenberg (42), Woody Harrelson (64) und Isla Fisher (49), die wieder in ihre bekannten Rollen schlüpften. "Ich lache an diesen Sets mehr als irgendwo sonst", sagte der Schauspieler. "Ich würde diese Filme für immer machen, wenn man uns lässt." Auch die neuen Gesichter im Cast wie Justice Smith (30), Dominic Sessa und Ariana Greenblatt lobte Dave als talentiert und herzlich. Eisenberg und Fisher teilten seine Freude und bezeichneten die Dreharbeiten als Wiedersehen mit alten Freunden.

Dave, der mit Komödien wie "Neighbors" und "21 Jump Street" bekannt wurde, gönnt sich nach seinem prall gefüllten Jahr nun Zeit zum Abschalten. In seinen humorvollen Worten erklärte er, in der Ferne zu entspannen und sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Seit Jahren gilt der Schauspieler als verlässliches Schauspieltalent in der Branche, doch auch privat hat er seinen Halt gefunden. Seine Ehe mit Alison Brie, mit der er schon 2017 in der Komödie "The Little Hours" vor der Kamera stand, scheint dabei eine große Konstante zu sein. Fans können sich darauf freuen, dass er spätestens im Rampenlicht zurückkehrt, wenn ihn die nächste spannende Rolle ruft. "Ihr werdet mich sehen, wenn ihr mich seht", sagte er mit einem Augenzwinkern.

Getty Images Dave Franco bei der Premiere von "Now You See Me: Now You Don't" 2025

Getty Images Dave Franco bei der Premiere von "Regretting You" 2025

Getty Images Dave Franco, Schauspieler