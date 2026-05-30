Alison Brie als He-Man-Schurkin: Männer fahren drauf ab

Alison Brie (43) schlüpft in die Rolle einer Schurkin – und die Reaktionen darauf übertreffen alles, was die Schauspielerin bisher erlebt hat. Im neuen Kinofilm "Masters of the Universe" spielt sie Evil-Lyn, die Antagonistin an der Seite von Jared Leto (54), der Skeletor verkörpert. An ihrer Seite stehen außerdem Nicholas Galitzine (31) als Prinz Adam alias He-Man sowie Idris Elba (53), Kristen Wiig (52) und Camila Mendes (31). Gegenüber People verriet Alison jetzt, wie überwältigend die Begeisterung in ihrem Umfeld auf die Neuigkeit ausgefallen ist. Der Film kommt am 5. Juni in die Kinos.

Die 43-Jährige zeigte sich überrascht von der Reaktion, die ihre Rolle ausgelöst hat – vor allem bei Männern. "Die Leute kommen aus ihren Löchern gekrochen, um mit mir darüber zu reden. Leute, von denen ich seit Ewigkeiten nichts gehört habe, weil sie so aufgeregt sind. Das ist sehr süß", erzählte sie dem Magazin. Und weiter: "Jared Leto ist Skeletor, was unglaublich ist, und ich bin Evil-Lyn, seine zweite Kommandantin. Und die Männer in meinem Leben waren noch nie so begeistert von etwas, das ich je getan habe!" Besonders bemerkenswert findet Alison dabei den generationsübergreifenden Effekt: "Ich glaube, das hat diese multigenerationale Verbindung, weil ich weiß, dass alle, die damit ursprünglich aufgewachsen sind, begeistert sind, und dann haben sie Kinder, die sie gerne mitbringen." Sogar ihre drei Neffen seien genauso aus dem Häuschen wie die Männer mittleren Alters, die mit He-Man-Spielzeug aufgewachsen seien.

"Masters of the Universe" geht auf die gleichnamige Mattel-Spielzeuglinie zurück, die 1982 auf den Markt kam. Ein Jahr später folgte die Zeichentrickserie, die He-Man weltweit bekannt machte. 1987 gab es bereits eine erste Live-Action-Verfilmung mit Dolph Lundgren (68) und Courteney Cox (61), die Kultstatus erlangte. Für Alison ist es eine weitere große Rolle neben bekannten TV-Projekten wie der Comedy-Serie "Community" und der Netflix-Serie "GLOW". Privat ist sie seit neun Jahren mit Schauspieler Dave Franco (40) verheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alison Brie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Franco und Alison Brie bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige