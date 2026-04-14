Jon Hamm zeigt nackte Tatsachen: Kein Po-Double nötig

Jon Hamm (55) hat in der neuen Staffel der Apple-TV-Serie "Your Friends & Neighbors" eine freizügige Szene gedreht, in der sein nackter Po zu sehen ist. In der Show "Radio Andy" sprach der Schauspieler jetzt offen über die Szene, die bereits in den ersten Minuten der zweiten Staffel auftaucht. Moderator Andy Cohen (57) konfrontierte ihn dabei direkt mit dem Thema und fragte nach, ob Jon für die Aufnahmen ein Po-Double eingesetzt habe. Der 55-Jährige reagierte darauf gelassen und stellte klar, dass es sich um seinen "echten Hintern" handle und er nicht auf ein Double zurückgegriffen habe.

Co-Moderator John Hill wollte außerdem wissen, ob Jon seinen Körper gezielt auf solche Szenen vorbereite und wie er damit umgehe, falls sein Hintern einmal nicht makellos aussehen sollte. Der Schauspieler zeigte sich unbeeindruckt und antwortete lässig: "Na ja, wenn ich dort einen Pickel habe, wird der in der Postproduktion entfernt. Komm schon." Auf die Frage, ob man den Körperteil in der Postproduktion auch aufpolstern könne, gab Jon zu, dies nicht zu wissen. Die zweite Staffel von "Your Friends & Neighbors", in der Jon einen unzufriedenen Finanzier spielt, feierte am 3. April auf Apple TV Premiere. Eine dritte Staffel wurde bereits angekündigt.

Jon ist vor allem für seine preisgekrönte Rolle in der Serie "Mad Men" bekannt, für die er unter anderem einen Emmy und zwei Golden Globes gewann. Obwohl der Schauspieler bei seiner aktuellen Po-Szene auf Hilfsmittel verzichtete, griff er in der Vergangenheit durchaus schon auf technische Unterstützung zurück. Wie Entertainment Weekly berichtet, trug Jon in der fünften Staffel der Serie "Fargo" künstliche Brustwarzen. Seine entspannte Haltung zu freizügigen Szenen und sein schlagfertiger Humor im Interview zeigen aber, dass sich der Schauspieler von solchen Themen nicht aus der Ruhe bringen lässt.

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Getty Images Jon Hamm bei der New Yorker Premiere von "The Morning Show" Staffel 4 im Museum of Modern Art

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Getty Images Jon Hamm bei der Weltpremiere von "F1" am Times Square in New York City

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Getty Images Jon Hamm bei einem Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica