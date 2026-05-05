Jon Hamm scherzt: Don aus "Mad Men" stirbt an Lungenkrebs

Elf Jahre nach dem Ende von "Mad Men" hat Jon Hamm (55) jetzt darüber gesprochen, was er sich für die Zukunft seiner berühmten Figur Don Draper vorstellt – und seine Antwort sorgte für Lacher. Im Podcast "Good Hang With Amy Poehler" fragte ihn Moderatorin Amy Poehler, was aus dem legendären Werbemann nach dem Serienfinale wohl geworden sein könnte. Jons Antwort war kurz und trocken: "Lungenkrebs." Schließlich war Don in der Serie ein notorischer Kettenraucher – und eben diese Krankheit hatte in der letzten Staffel auch seiner Ex-Frau Betty das Leben gekostet. Die Figuren in der Serie rauchten zwar unaufhörlich, tatsächlich zum Einsatz kamen dabei aber nur "gefälschte, pflanzliche" Requisiten-Zigaretten. Allein im Pilotfilm soll Jon laut eigener Aussage rund 80 davon geraucht haben.

Ganz so düster sieht Jon die Zukunft seiner Figur aber dann doch nicht. Er glaubt, dass Don nach seiner Zeit im spirituellen Retreat in Big Sur, Kalifornien, zu seiner Werbeagentur in Manhattan zurückgekehrt ist und dort wieder Fuß gefasst hat. "Er ist ein erfolgreicher Werbechef und ich glaube, er findet Glück und Frieden. Ich glaube, er verbindet sich wieder mit seinen Kindern", erklärte er im Podcast. Besonders gern erinnert sich der Schauspieler an eine Szene aus Staffel fünf, in der Don seine Kollegin Joan, gespielt von Christina Hendricks (51), nach einer schlimmen Nachricht im Büro ausführt. Amy schwärmt im Gespräch: "Don und Joan hatten nie genug gemeinsame Szenen, wenn es nach mir gegangen wäre."

Auch die letzte gemeinsame Szene mit seinem Serienkollegen John Slattery (63), der in "Mad Men" Roger Sterling spielte, ließ Jon im Gespräch mit Amy noch einmal Revue passieren. Eine schlichte Barszene war es, die die beiden zum Abschluss ihrer sieben gemeinsamen Staffeln verband – und John war sich offenbar gar nicht bewusst, dass es ihr letzter gemeinsamer Dreh war. "Es ist eine komische, kleine, nichtssagende Szene", erinnerte sich Jon. Der Druck, den er bei den finalen Dreharbeiten in Big Sur spürte, war hingegen enorm: "Ich spürte sehr das Gewicht des Endes der Show und die Verantwortung. Wenn du das hier versaust, ist das das, wofür du bekannt sein wirst." In Interviews hatte er in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr ihm der komplexe Antiheld ans Herz gewachsen ist und wie intensiv der Zusammenhalt im Ensemble über die sieben Staffeln gewesen sei – eine Zeit, die für ihn bis heute viele persönliche Erinnerungen bereithält.

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Getty Images Jon Hamm bei einem Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica

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Jason Merritt/Getty Images "Mad Men"-Cast bei den 62. Emmy Awards im Jahr 2010

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Getty Images Jon Hamm, 2019