Fans hoffen, aber Samira Yavuz & Serkan feiern kein Comeback

Gemeinsamer Urlaub, Sonne und Meer – und jede Menge Spekulationen: Samira Yavuz (32) und ihr Ex Serkan Yavuz (33) verbrachten zuletzt gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Zeit in der Türkei. Ein Video, das die beiden zusammen zeigte, ließ bei den Fans die Hoffnung auf ein Liebescomeback aufkeimen. Doch in einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" stellte Samira die Dinge jetzt klar: Eine Wiedervereinigung bedeutet der Urlaub noch lange nicht.

Auf die Frage ihrer Fans antwortete sie direkt: "Meistgestellte Frage: Gibt es ein Comeback? Leute, wir machen hier Urlaub als Familie. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er sich so einbringt, dass wir so eine gute Connection gerade zueinander haben, dass ich mich so wohlfühlen darf in seiner Nähe, weil das sah auch mal ganz anders aus. Aber deswegen ist es hier immer noch kein Familienurlaub im Sinne von 'Alles ist wieder super' und 'Die sind wieder zusammen, die ziehen wieder zusammen'. Da sind wir nicht. Da ist einfach viel für passiert." Sie betonte, dass sie sich einfach gerade wohlfühle und eine gute Zeit habe. Alles Weitere wolle sie auf sich zukommen lassen – oder auch nicht. Im Moment lebe sie bewusst im Hier und Jetzt und sei dankbar für das, was sie gerade genießen dürfe.

Samira und Serkan hatten ihre Trennung vor über einem Jahr öffentlich gemacht, nachdem ihre Beziehung durch Höhen und Tiefen gegangen war. Seitdem versuchen sie, ihren Fokus vor allem auf ihre zwei Töchter zu legen und als Eltern gut zu funktionieren. Was aktuell so gut funktioniert, dass sie eben auch diesen Urlaub als vierköpfige Familie wahrnehmen konnten.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Juli 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea