Ariana Grande und Ricky Alvarez küssen sich leidenschaftlich

Da knistert es gewaltig: Ariana Grande (33) und der Tänzer Ricky Alvarez (35) wurden am Donnerstagabend bei den Halloween Horror Nights in den Universal Studios Hollywood beim Knutschen gefilmt. Das Video wurde nun von TMZ veröffentlicht. In einem VIP-Bereich saßen die beiden gemeinsam an einem Ecktisch und unterhielten sich zunächst eng von Angesicht zu Angesicht. Kurz darauf beugten sie sich zueinander und küssten sich innig. Die Sängerin hatte offenbar versucht, unerkannt zu bleiben – eine Kappe hatte sie sich dafür tief ins Gesicht gezogen. Vor den Blicken anderer Besucher schützte sie das jedoch nicht – die Sängerin und Schauspielerin wurde trotzdem erkannt. Mit Zurückhaltung war es dann ohnehin vorbei. Augenzeugen berichteten, dass Ariana im Laufe des Abends sogar auf Rickys Schoß Platz nahm.

Bei ihrem gemeinsamen Besuch des Gruselevents konnten Ariana und Ricky einige besondere Annehmlichkeiten genießen. Ariana und Ricky wurden von einem persönlichen Tourguide begleitet, der sie den ganzen Abend über mit Getränken versorgte. Für ein Erinnerungsfoto stellten sich die beiden außerdem zusammen mit Art the Clown, einem Darsteller der Halloween Horror Nights, vor die Kamera. Dass zwischen der Musikerin und dem Tänzer wieder mehr läuft, hatte sich allerdings schon länger angedeutet. Schon in den vergangenen Monaten waren Ariana und Ricky wiederholt gemeinsam unterwegs. Im Juni wurden die beiden zusammen in Texas gesichtet, kurz darauf verbrachten sie den 4. Juli gemeinsam mit Arianas Familie in Florida. Auch in New York traten die beiden vertraut miteinander auf. Darüber hinaus stand Ricky seiner früheren Partnerin im Sommer beruflich zur Seite: Er unterstützte Ariana bei ihren Konzerten in Texas sowie in New York und war damit mehrfach in ihrem direkten Umfeld zu sehen.

Ariana und Ricky verbindet eine gemeinsame Liebesgeschichte. Bereits 2015 waren die beiden ein Paar, ihre damalige Beziehung hielt allerdings nur knapp ein Jahr, bevor die Trennung folgte. Rund zehn Jahre später haben sie nun offenbar erneut zueinandergefunden. Das Liebes-Comeback kam, nachdem sich Ariana Anfang 2026 von ihrem Partner Ethan Slater (34) getrennt hatte. Mit dem Wicked-Darsteller war die Sängerin seit Juli 2023 liiert gewesen. Ihre Romanze hatte damals viel Aufmerksamkeit ausgelöst, weil Ariana und Ethan zuvor jeweils verheiratet gewesen waren. Beide hatten ihre Ehen mit ihren jeweiligen früheren Partnern beendet. Nach dem Aus mit Ethan verdichteten sich durch die gemeinsamen Auftritte mit Ricky nach und nach die Hinweise auf eine erneute Annäherung.

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Collage: Getty Images, Instagram / rickyrozay Collage: Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood, Rechts: Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025

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Imago Ariana Grande mit Freund Ricky Alvarez bei der Ankunft am Tokyo International Airport, 11. April 2016

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ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York