YouTube-Star Johannes Mickenbecker lebt 100 Tage autark

Ein Leben ohne Supermarkt, ohne Stromnetz und ohne die üblichen Versorgungssysteme – darauf ließ sich Johannes Mickenbecker (29) ein. Der YouTube-Star hat 2025 seinen rasanten Alltag gegen ein Leben mitten in der Natur eingetauscht. Statt großer Projekte und ständiger Aktivität in den sozialen Medien wartete im Odenwald ein außergewöhnliches Selbstexperiment auf ihn. 100 Tage lang lebte der durch The Real Life Guys bekannte Social-Media-Star weitgehend unabhängig von moderner Infrastruktur. Dabei musste er sich ganz grundlegenden Fragen stellen: Woher bekomme ich Wasser? Was esse ich? Und wie halte ich mich warm? Nahrung baute er kurzerhand selbst an. Begleitet wurde das Abenteuer von der Suche nach den Dingen, die im Leben wirklich zählen. Zu sehen ist das Ergebnis im Dokumentarfilm "100 Tage Autark". Der Film läuft seit dem 10. September 2026 bundesweit in den Kinos und zeigt Johannes' ungewöhnlichen Rückzug aus seinem sonst so schnelllebigen Alltag.

Zunächst hielt Johannes sein Selbstversorger-Experiment für YouTube fest. Die Kinofassung geht jedoch über die Aufnahmen seines Abenteuers hinaus und zeigt ihn als jungen Mann, der sich mit Erfolg, Öffentlichkeit und seinem hohen Lebenstempo auseinandersetzt. Ohne Konsum, ohne ständige Erreichbarkeit und ohne Ablenkung stößt er an körperliche wie persönliche Grenzen und beschäftigt sich mit großen Sinnfragen. Für Regisseur Lukas Augustin entwickelte sich das Projekt laut The Film Distribution GmbH und news aktuell "zu einer persönlichen Geschichte über Einsamkeit, Freiheit, Dankbarkeit und die Frage, was ein Mensch wirklich zum Leben braucht". Nach der Berliner Weltpremiere zeigte sich auch Schauspielerin und Regisseurin Nora Tschirner (45) begeistert. "Das ist so eine Freude und auch so unfassbar lustig, die Begegnungen mit der Natur und sich selbst. Eigentlich sollen den Film alle gucken. Die Langsamen und die Schnellen", erklärte sie laut derselben Quelle. Zum Abschluss einer zweiwöchigen Premierentour war Johannes zudem in der "NDR Talk Show" zu Gast und erzählte Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt, wie die 100 Tage seinen Blick auf den Alltag verändert haben.

Bekannt wurde Johannes gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Philipp Mickenbecker (†23) durch den YouTube-Kanal The Real Life Guys. Mit aufwendigen und ungewöhnlichen Projekten bauten sich die beiden Brüder dort ein großes Publikum auf. Am 9. Juni 2021 starb Philipp. Bereits 2023 brachten Regisseur Lukas Augustin und Produzent Alexander Zehrer den Dokumentarfilm "Philipp Mickenbecker - Real Life" über ihn in die Kinos. Mehr als 88.000 Kinobesucher sahen die Produktion. Auch hinter "100 Tage Autark" stehen Lukas und Alexander, die 2024 gemeinsam The Film Studios GmbH gründeten. Während der frühere Film Philipp und dessen Geschichte in den Mittelpunkt rückte, begleitet das neue Projekt Johannes bei seinem 100-tägigen Rückzug in den Odenwald.

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Imago Bei der NDR Talk Show in Hamburg: Johannes Mickenbecker im NDR Fernsehstudio Lokstedt, 18.09.2026

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Getty Images Johannes Mickenbecker, "Leben ist jetzt – Die Real Life Guys"-Premiere 2025

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Instagram / j.mickenbecker Johannes und Philipp Mickenbecker, YouTuber

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