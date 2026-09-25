Eva findet Martin Brauns Henna-Kussattacke "nicht schlimm"

In den aktuellen Folgen von Love Island VIP schnappt Martin Braun sich Henna Urrehman und küsst sie überraschend. Evanthia Benetatou (34) lacht amüsiert, als sie in der Show davon erfährt. Beim RTLZWEI-Wiesntisch verrät die Reality-TV-Bekanntheit nun im Gespräch mit Promiflash, wie sie den spontanen Vorstoß ihres Mitstreiters einordnet. Ein Drama macht sie daraus nicht – im Gegenteil: Eva hat den Eindruck, dass Henna mit einer derart direkten Aktion bestens zurechtkommt. Eva erklärt Martins Verhalten gegenüber Promiflash folgendermaßen: "Der Martin, der ist so ein bisschen über seinen Schatten gesprungen, als er Henna geküsst hat. Ich fand es jetzt nicht unbedingt schlimm. Ich glaube auch, dass bei Henna das nichts ist, womit sie nicht umgehen kann."

Laut Eva könnte Henna bestens mit derart unvorhergesehenen Situationen umgehen: "Sie weiß genau, mit ihren Reizen zu spielen. Sie mag das, wenn ein Mann einfach loslegt und ihr zeigt, dass er sie mag." Martins feurige Kussaktion überrumpelte aber nicht nur Henna. Im Interview mit Promiflash im Käferzelt erinnert sich Eva: "Es war halt überraschend, weil man einfach gar nicht damit gerechnet hat. Das hat sich nicht so aufgebaut, sondern es kam plötzlich." Denn kurz vor Martins Geschmuse knutschte die Influencerin noch mit seinem Mitstreiter Nelson Henry – und machte keinen Hehl daraus, dass sie Lust auf mehr habe.

Dass Eva den Moment gut einschätzen kann, hat einen persönlichen Hintergrund. Nach eigenen Angaben verstand sie sich während des "Love Island VIP"-Drehs hervorragend mit Martin. Dies scheint sich auch nach der Show nicht geändert zu haben. Beim RTLZWEI-Wiesntisch kaufte der Ex-Die Bachelors-Protagonist seiner früheren Mitkandidatin sogar einen Anstecker mit dem Schriftzug "Mrs. Right". "Martin und ich haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Haben da wirklich eine coole Basis miteinander aufgebaut", schildert sie gegenüber Promiflash. Der Influencer habe Eva in der Villa sogar nach Tipps gefragt: "Er hat sich bei mir Rat geholt."

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou, "Love Island VIP"-Premiere auf Schloss Arff in Köln, 16.09.2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Henna Urrehman mit Martin Braun und Jannik Kontalis in "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni, Bonn, 08.09.2026