Conan O'Brien erklärt den Grund für seine Haarveränderung

Conan O'Brien (63) zeigt sich plötzlich mit einer völlig neuen Frisur – und das Netz rätselt seit Wochen über den Grund. Statt seiner markanten, voluminös nach oben gestylten Haare trägt der Komiker seine Mähne neuerdings glatt nach hinten gelegt, OK! Magazin liegt ein Foto vor. Bei seinem Besuch in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" löste er das Rätsel nun endlich auf. Ein geplantes Umstyling steckt nämlich keineswegs dahinter. Schuld war vielmehr ein Termin unter freiem Himmel am Obama Presidential Center in Chicago, bei dem Conan ausgerechnet seinen Hut vergessen hatte. Die Folge: ein schmerzhafter Sonnenbrand auf der Kopfhaut, der ihn zum Hautarzt führte. Dass sein neuer Look derart viele Menschen beschäftigt, kann der Entertainer bis heute nicht so recht fassen. "Ich wusste gar nicht, dass das irgendjemanden interessiert", erklärte er in der Show sichtlich überrascht.

Vom Mediziner bekam Conan ein Öl für die gereizte Kopfhaut verschrieben. Kurz vor einer Aufzeichnung seines Podcasts "Conan O'Brien Needs a Friend" mit Molly Shannon trug er das Mittel auf – er war spät dran und wollte die Schmerzen endlich loswerden. Das Öl half zwar gegen die Beschwerden, legte aber gleichzeitig seine sonst hochtoupierten Haare flach an den Kopf. So entstand der Slickedback-Look ganz nebenbei. Schon während der Aufnahme reagierte sein Team irritiert, kurz darauf meldete sich seine Presseagentin mit den Worten: "Es ist überall", wie er in der "Tonight Show" erzählte. Bilder seines Looks gingen viral. Nutzer verglichen ihn laut OK! scherzhaft mit einem New Yorker Taxifahrer oder einer KI-Version seiner selbst. Ein Kommentar lautete: "Conan ist tot. Das ist sein Doppelgänger."

Die Aufregung um die Haare kommt nicht von ungefähr: Conans Frisur begleitet ihn bereits seit seiner Schulzeit und wurde über die Jahrzehnte zu seinem persönlichen Markenzeichen. Über den Ursprung sprach der Entertainer bereits 2010 in "60 Minutes". "Ich wusste, dass ich eines Tages ins Showbusiness wollte. Ich brauchte ein Erkennungsmerkmal", erklärte er damals. Der Plan ging offenbar auf – und zwar so gut, dass ihn Fremde selbst dann identifizieren, wenn sie seinen Namen gerade nicht parat haben. Die typische Reaktion schilderte er in dem Interview so: "Manchmal kennen die Leute meinen Namen nicht. Sie sagen dann: 'Du bist der Typ mit den Haaren.'" Dass ausgerechnet dieses Markenzeichen durch einen vergessenen Hut und ein bisschen Öl vorübergehend außer Gefecht gesetzt wurde, dürfte für ihn eine neue Erfahrung gewesen sein.

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Getty Images Conan O'Brien, 2024 in New York

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Getty Images Conan O'Brien, Komiker

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Getty Images Conan O'Brien moderiert die 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood