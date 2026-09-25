Claudia Jung erinnert emotional an ihren verstorbenen Hans

Claudia Jung (62) ist derzeit mit mehreren Kollegen aus der Schlagerbranche in Ägypten unterwegs – doch in Gedanken ist die Sängerin bei ihrem verstorbenen Ehemann Hans Singer. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ein gemeinsames Foto, das an einen früheren Aufenthalt in dem Land erinnert. Damals konnte sie die Reise noch an Hans' Seite erleben. In ihrem Beitrag machte Claudia deutlich, dass die gemeinsamen Erlebnisse für sie bis heute präsent sind und sie ihren Mann auch auf dieser Reise tief im Herzen trägt. Fast 30 Jahre waren Claudia und Hans verheiratet und teilten ihr Leben miteinander. Im Januar musste die Musikerin schließlich Abschied von ihrem Partner nehmen: Hans starb nach langer Krebserkrankung im Alter von 64 Jahren. Die erneute Reise durch Ägypten ist für Claudia deshalb eng mit den Momenten verbunden, die sie dort einst gemeinsam mit ihm erlebte.

Zu dem Erinnerungsfoto richtete Claudia auf Social Media bewegende Worte an ihren verstorbenen Mann: "Beim letzten Mal Ägypten waren wir noch gemeinsam hier. Die vielen schönen Momente, die wir hatten, sind allgegenwärtig und Du bist überall. Diesmal genieße ich dieses wundervolle Land, seine traumhaften Sonnenuntergänge und seine freundlichen Menschen mit Dir tief in meinem Herzen, aber Deine Nähe fehlt mir jede Sekunde." Wann das Foto mit Hans entstanden ist, ist nicht bekannt. Veröffentlicht hatte sie die Aufnahme bereits im November 2022. Auf ihrer jetzigen Reise ist Claudia von Freunden und langjährigen Weggefährten umgeben. Zu der Gruppe gehören unter anderem Stefan Mross (50), Eva Luginger, Olaf Berger (62) und Achim Petry (52). Auch beruflich stehen für die Schlagersängerin bald wieder Termine an: In knapp einem Monat soll es für die Musikerin mit ihrer "40 Jahre Jubiläumstour" in Chemnitz weitergehen.

Claudia und Hans teilten fast drei Jahrzehnte lang nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihren Beruf. Die beiden unterstützten sich gegenseitig, wo es nur ging. Hans unterstützte seine Frau bei ihrer Karriere und begleitete sie gerne zu ihren Auftritten. Gemeinsame Reisen und berufliche Termine gehörten dadurch fest zu ihrer Beziehung. Auch bei ihrem vorherigen Aufenthalt in Ägypten war er an ihrer Seite – entsprechend eng ist die aktuelle Reise für die Sängerin mit persönlichen Erinnerungen an ihren Mann verknüpft. Mit dem gemeinsamen Foto hält die Sängerin einen Moment aus ihrer Ehe fest und zeigt zugleich, wie stark Hans ihre Gedanken auf der aktuellen Reise begleitet: Für Claudia ist er, wie sie selbst schreibt, noch immer "überall".

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Instagram / jung.claudia Sängerin Claudia Jung, April 2025

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Instagram / jung.claudia Hans Singer und Frau Claudia Jung in Ägypten

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Instagram / jung.claudia Claudia Jung und ihr Ehemann Hans Singer

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