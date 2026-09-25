Maria Riesch gibt private Details über ihre Beziehung preis

Maria (41) Riesch hat einen neuen Mann an ihrer Seite – und über ihn spricht sie jetzt so offen wie nie. Im Bild-Podcast "May Way" erzählte die frühere Skirennläuferin, wie aus einer langjährigen Freundschaft mit Johann Schrempf eine Liebesbeziehung wurde. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits während ihrer aktiven Karrieren: Johann arbeitet bei Hapag-Lloyd, damals einer von Marias Werbepartnern. Heute ist der 66-Jährige bei der Reederei für die fünf Kreuzfahrtschiffe zuständig. An Romantik war damals aber nicht zu denken, schließlich waren beide anderweitig vergeben. Erst als die Ehen von Maria und Johann gescheitert waren, änderte sich die Lage – und es funkte gewaltig. Dass der 66-Jährige sich all die Jahre nichts hatte anmerken lassen, erfuhr sie erst später: "Er hat gesagt, dass er mich schon immer toll fand", erzählte Maria im Podcast. Sie erwiderte seine Gefühle prompt. Heute teilen die beiden einen Alltag, der vor allem von gemeinsamen Reisen geprägt ist.

"Wir kennen uns ja eben auch schon seit der Zeit, also waren auch viele Jahre wirklich einfach nur befreundet, aber wir waren halt beide verheiratet", führt Maria konkreter aus. Dass die beiden sich sympathisch fanden, war beiden bewusst. Mehr steckte aber laut der Skisportlerin nicht dahinter: "Obwohl wir uns gern mochten, als Freunde halt – aber da gab es irgendwie gar nicht den Gedanken." Als es dann doch so weit war, musste Maria kurz schlucken – immerhin liegen 25 Jahre zwischen ihr und ihrem Partner. Lange hielt das Zögern aber nicht an, denn Johann sei "auch sehr jung geblieben und sportlich" und stehe außerdem noch voll im Beruf. Und das Thema Hochzeit? Das kommt durchaus mal auf den Tisch: "Wir reden da schon drüber, aber es ist im Moment noch nichts geplant", verriet Maria.

Zeit zu zweit ist bei diesem Paar Planungssache, denn Johann verbringt beruflich rund sechs Monate im Jahr auf See. Maria kommt deshalb so oft wie möglich mit an Bord – Expeditionsreisen nach Spitzbergen oder in die Südsee inklusive. Auf den Schiffen bringt sie die Gäste mit eigenen Sportprogrammen in Schwung. Mindestens die Hälfte der Zeit auf dem Wasser verbringt sie nach eigener Einschätzung an seiner Seite, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Zuvor war Maria mit dem Sportmanager Marcus Höfl verheiratet. Die Scheidung empfand sie als schmerzhaft – für ihre Mutter zählt inzwischen vor allem, dass ihre Tochter wieder glücklich ist. Auch die Familie hat Johann längst ins Herz geschlossen. Einen Kinderwunsch hat die dreifache Olympiasiegerin unterdessen nicht mehr. Vor ihrer früheren Ehe hatte sie sich eine Familie durchaus vorstellen können, nach dem Karriereende genoss sie jedoch ihre neu gewonnene Freiheit und entschied sich bewusst gegen Nachwuchs. "Jetzt passt irgendwie einfach alles für mich", resümierte sie.

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Getty Images Johann Schrempf und Maria Riesch, April 2025

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Getty Images Maria Höfl-Riesch, Ex-Skiläuferin

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Getty Images Marcus Höfl und Maria Höfl Riesch im August 2023 in Hamburg