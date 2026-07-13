So bunt war der Starauflauf beim Wimbledon-Finale 2026

Das Wimbledon-Finale 2026 zwischen Jannik Sinner (24) und Alexander Zverev (29) war nicht nur für Tennisfans ein Pflichttermin. Auch Prinz William (44) nahm laut Bunte auf der Tribüne Platz. Gemeinsam mit seiner Frau, Prinzessin Kate (44), sowie den beiden älteren Kindern Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (11) verfolgte er das Match. Kate, in einem eleganten grünen Kleid, überreichte im Anschluss sogar die Siegertrophäe. Darüber hinaus war der Centre Court mit Hollywoodstars regelrecht gepflastert: Rami Malek (45), Ben Stiller (60), Nicole Kidman (59), Tom Hiddleston (45) und Andrew Garfield (42) fieberten bei der Begegnung mit. Auch Modellegende Twiggy (76), Nicky Hilton (42), Vogue-Chefin Anna Wintour (76) und Sängerin Raye waren unter den Zuschauern.

Zudem gaben sich ehemalige Wimbledon-Champions wie Stefan Edberg, Lleyton Hewitt, Richard Krajicek, Jan Kodes und Stan Smith die Ehre. Direkt neben den britischen Royals verfolgte auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70) das Endspiel auf dem Centre Court in London, wo vor allem Jennifer Lopez (56) mit ihrem Look in den Zuschauerreihen für Aufregung sorgte. "Ich habe mit Alexander Zverev telefoniert und ihm damals in Roland Garros versprochen: Wenn du ins Finale kommst, komme ich nach Wimbledon", erklärte Friedrich gegenüber Amazon Prime. Der CDU-Politiker schwärmte dabei auch vom Turnier selbst: "Wimbledon ist der Ort des weltweiten Tennis, es ist der Heilige Rasen, es ist immer ein spannendes Finale gewesen. Und auch der Dresscode hier, das hat schon Stil."

Am Ende des Tages musste sich Alexander trotz einer engagierten Leistung Jannik mit 7:6, 6:7, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Der Deutsche reagierte auf die Niederlage mit Humor und richtete einen augenzwinkernden Kommentar an seinen Bezwinger, bevor er ihm aufrichtig zum Sieg gratulierte. In seiner Ansprache an das Publikum und sein eigenes Team blickte Alexander auch stolz auf das spannende Turnier zurück. "Wir sind nach Wimbledon gekommen und hatten nie das Viertelfinale erreicht. Jetzt habe ich mein erstes Finale hier erreicht", resümierte er. Für ihn sei es "eine große Ehre" gewesen, auf dem Court zu spielen.

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Getty Images Jannik Sinner mit der Wimbledon-Trophäe neben Alexander Zverev nach dem Finale 2026

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

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Imago Anna Wintour, Nicole Kidman und Sienna Miller in der Royal Box vor dem Herrenfinale in Wimbledon, London, 12. Juli 2026.