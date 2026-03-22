Chadwick Bosemans Witwe erinnert an Verlobung und Hochzeit

Simone Ledward-Boseman öffnete nun einmal mehr ihr Herz, um ihrem verstorbenen Ehemann Chadwick Boseman (†43) zu gedenken. In der US-Sendung "Today" spricht die Witwe des Black Panther-Stars nun über einen der intimsten Momente ihrer Beziehung: den Heiratsantrag und die anschließende Hochzeit. Im Gespräch mit Moderator Craig Melvin erinnert sich Simone daran, wie Chadwicks Darmkrebs 2018 zunächst in Remission ging – eine Zeit, die sie als "wunderschön" beschreibt. Doch 2019 kehrte der Krebs zurück. In dieser schwierigen Phase plante Chadwick dennoch den romantischen Antrag. Während eines gemeinsamen Abends zu Hause saßen die beiden vor dem Kamin, als Simone nach der Fernbedienung unter der Decke suchte. "Er sagte: 'Genau hier', und legte die Ringbox in meine Hand."

Die Hochzeit des Paares im Jahr 2020 sei trotz der schwierigen Umstände eine besonders intime und bedeutungsvolle Feier gewesen. "Einige aus seiner Familie kamen: seine Eltern, seine Brüder, seine Schwestern, und meine Mutter, meine Schwester und meine Nichte und mein Neffe. Es war ein Fest und ein Anlass, den wir feiern mussten", beschrieb Simone die Zeremonie. Nur wenige Monate später verstarb Chadwick im August 2020 im Alter von 43 Jahren. Wie das People Magazine berichtet, hatte sich auch Denzel Washington (71), der mit Chadwick für den Film "Ma Rainey's Black Bottom" vor der Kamera stand, zuvor zu der Beziehung geäußert. Im Dezember 2020 verriet er bei CBS Sunday Morning, dass er Chadwick ermutigt hatte, Simone zu heiraten: "Ich habe immer beobachtet, wie sie sich um ihn gekümmert hat, und ich sagte tatsächlich zu ihm: 'Mann, du musst ihr einen Ring anstecken'", erinnerte sich der Schauspieler. "Aber ich wusste damals nicht, was wir heute wissen."

Neben diesen bewegenden Erinnerungen hebt Simone vor allem hervor, mit welcher Haltung Chadwick seiner Krankheit begegnete. Der Hollywoodstar und seine Frau glaubten anfangs fest daran, dass er die Behandlung überstehen würde. Schon zuvor hatte Simone erklärt, wie plötzlich die ersten Anzeichen aufgetreten seien. "Es würde eine schwierige Zeit werden, aber etwas, aus dem er gestärkt hervorgehen würde und alles wäre wieder gut", habe sie damals geglaubt und erklärt in der "Today"-Show, wie sie heute darüber denkt: "Die Tatsache, dass er sich durch den Krebs nicht davon abhalten ließ, das zu tun, wozu er bestimmt war, das sollte uns allen eine Lehre sein."

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Getty Images Schauspieler Chadwick Boseman und seine Frau Taylor Simone Ledward

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Getty Images Chadwick Boseman mit seiner Frau Taylor Simone Ledward im Februar 2019

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