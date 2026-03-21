Chadwick Bosemans Witwe enthüllt: Symptome kamen "plötzlich"

Fast sechs Jahre nach dem Tod von Chadwick Boseman (†43) spricht seine Witwe Simone Ledward Boseman nun öffentlich über die letzten Jahre des Schauspielers. In der "Today"-Show verrät sie Details über den Verlauf seiner Darmkrebserkrankung, die den Black Panther-Star 2020 im Alter von nur 43 Jahren das Leben kostete. Simone schildert, dass die Symptome "sehr plötzlich" aufgetreten seien: "Es dauerte nur wenige Wochen, bis er sich nicht mehr wohlfühlte." Die Witwe erfuhr erst von der Erkrankung, nachdem ihr Mann bereits zweimal beim Arzt gewesen war. 2016 wurde bei Chadwick Darmkrebs im Stadium drei diagnostiziert. "Weil er so jung war, kam er noch gar nicht an den Punkt, dass er überhaupt an eine Darmspiegelung gedacht hätte", erklärt sie.

Simone spricht auch darüber, warum Chadwick seine Krebserkrankung geheimhielt – selbst vor seinen "Black Panther"-Kollegen, Marvel und Disney. "Chad war nicht die Art von Person, die anders behandelt werden wollte, nur weil die Leute wussten, dass er krank ist", betont sie. Die Arbeit an Filmen wie "Black Panther", "21 Bridges", "Ma Rainey's Black Bottom" und weiteren Produktionen habe ihn während seiner Behandlung am Laufen gehalten. "Er wollte nicht, dass die Arbeit litt, nur weil er krank war. Er wollte nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, weil die Leute dachten, er könne seinen Job nicht machen und unter fallenden Schränken durchrutschen oder über Felder rennen", so Simone.

Chadwick verstarb im August 2020, nachdem er vier Jahre lang privat gegen den Krebs gekämpft hatte. Sein Tod schockierte die Welt, da er seine Diagnose so streng geheim gehalten hatte. Berichten zufolge hoffte der Schauspieler, lange genug zu leben, um noch "Black Panther 2" drehen zu können – tragischerweise starb er ein Jahr vor Produktionsbeginn. Simone und Chadwick heirateten noch während seiner Erkrankung, die Schauspielerin stand ihm bis zu seinem letzten Tag zur Seite. Seine Witwe beschreibt Darmkrebs als "wirklich tückisch", da die Krankheit oft Menschen in jungen Jahren trifft, die noch nicht an Vorsorgeuntersuchungen denken.

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Getty Images Taylor Simone Ledward und Chadwick Boseman

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Getty Images Chadwick Boseman im Januar 2018

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