Fans aufgepasst: Darum fällt "Tatort" an diesem Sonntag aus

Wer sich am kommenden Sonntag auf einen spannenden Kriminalfall vor dem Fernseher gefreut hat, muss umplanen: Am 27. September 2026 läuft um 20:15 Uhr im Ersten weder ein Tatort noch ein "Polizeiruf 110". Stattdessen dreht sich alles um Fußball: In der "Sportschau" überträgt der Sender die Partie der deutschen Männernationalmannschaft gegen Griechenland. Austragungsort ist Augsburg, auf dem Programm steht der zweite Spieltag der UEFA Nations League. Für Fans der Nationalelf dürfte die Begegnung besonders interessant sein, schließlich ist es Deutschlands zweites Spiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59). Durch den Abend führt Esther Sedlaczek (40), während Bastian Schweinsteiger (42) als Experte an ihrer Seite ist. Die Partie kommentiert Philipp Sohmer.

Auch nach dem Abpfiff bleibt es im Ersten sportlich: Gegen 23:00 Uhr folgen Zusammenfassungen weiterer Begegnungen des Spieltags. Zu sehen sind unter anderem Dänemark gegen Wales, Serbien gegen die Niederlande und Norwegen gegen Portugal. Wer die Live-Übertragung verpasst, kann das Spiel anschließend in der ARD Mediathek nachholen. Dort ist es bis zum 4. Oktober um 20:14 Uhr abrufbar, allerdings ausschließlich innerhalb Deutschlands. Zusätzlich steht eine Version mit Audiodeskription zur Verfügung. Krimifans müssen sich derweil nicht lange gedulden: Bereits am 4. Oktober kehrt der "Tatort" auf seinen gewohnten Sendeplatz zurück. Dann wird die Folge "Explosive Mischung" ausgestrahlt. Erneut ermitteln Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Folkerts (65), und ihre Kollegin Johanna Stern, dargestellt von Lisa Bitter.

Die kurze Pause unterbricht eine Krimisaison, die gerade erst Fahrt aufgenommen hat. Den Start machte am 13. September Charlotte Lindholm mit "König in Gelb", ehe am 20. September das Kölner Team in "Die letzten Menschen von Köln" ermittelte. Im Oktober stehen dann gleich zwei Premieren an, denn zwei neue Gesichter stoßen zum "Tatort"-Universum. Karoline Schuch (44) ist in der Kieler Doppelfolge erstmals als Ermittlerin zu sehen: "Unter Freunden" läuft am 11. Oktober, "Unter Feinden" folgt eine Woche später am 18. Oktober. Am 25. Oktober gibt zudem Rosalie Thomass (39) im Franken-Fall "Gottesgarten" ihr Debüt als Kommissarin. Anschließend übernimmt am 1. November der Rostocker "Polizeiruf 110" mit der Folge "Sie haben einen Namen". Welcher Sonntagskrimi am 8. November ausgestrahlt wird, steht bislang noch nicht fest.

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Michele Tantussi/Getty Images "Tatort"-Wand bei der Premiere der Episode "Tatort: Fünf Minuten Himmel" in Freiburg

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IMAGO / ActionPictures Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek, März 2025

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NDR/Nordfilm/Marcus Höhn Karoline Schuch und Almila Bagriacik, Ermittlerduo "Tatort" Kiel

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