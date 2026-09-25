Nach Baby-Gerüchten: Das steckt hinter Leyla Heiters Deko

Ein kleines Detail im Hintergrund einer Instagram-Story hat bei den Fans von Mike Heiter (34) und Leyla Heiter (30) für helle Aufregung gesorgt. Auf der Aufnahme war ein rosa-blauer Gegenstand mit der Aufschrift "Girl or Boy?" zu sehen – ein Fundstück, das stark an eine Konfettikanone für eine Gender-Reveal-Party erinnerte. Prompt fragten sich zahlreiche Follower, ob sich bei dem Reality-Paar heimlich Nachwuchs ankündigt. Mikes Manager Paco macht den wilden Theorien nun aber ein schnelles Ende. Gegenüber RTL stellt er unmissverständlich klar: "Leyla ist nicht schwanger!" Auch das mysteriöse Fundstück im Hintergrund erklärt er ganz nüchtern: "Was die Fans gesehen haben, war einfach nur ein Geschenk." Von einer Baby-Ankündigung kann also keine Rede sein – so spannend die Spurensuche der Community auch gewesen sein mag.

Dabei hatte Leyla mit ihrer Story eigentlich etwas ganz anderes zeigen wollen. Im Fokus stand nämlich ein Plüschschwein, das sie und Mike zur Einweihung ihres neuen Zuhauses bekommen hatten. "Haben wir als Einweihungsgeschenk bekommen, weil ich kein Echtes bekomme", schrieb die Reality-Bekanntheit zu dem kuscheligen Präsent auf Instagram. Dass sich im Hintergrund der Aufnahme ein weiteres Mitbringsel befand, sorgte dann allerdings für großes Rätselraten. Statt Babyplanung stehen bei dem Paar derzeit also eher Umzugskartons und Deko-Fragen auf dem Programm. Mike und Leyla haben sich nämlich gerade einen gemeinsamen Traum erfüllt und ein Haus auf Mallorca gekauft, das den beiden künftig als Zweitwohnsitz dienen soll. Laut RTL wollen sich die zwei dort zunächst einmal in Ruhe einleben und einrichten. Für Schweinchen aus Plüsch ist damit definitiv Platz – für Konfettikanonen vorerst nicht.

Dass ausgerechnet die rosa-blaue Dekoration für so viel Wirbel sorgte, kommt nicht von ungefähr. Solche Konfettikanonen kommen häufig bei Gender-Reveal-Partys zum Einsatz, um werdenden Eltern und ihren Gästen das Geschlecht des Babys zu verraten. Bestätigt war allerdings weder, dass es sich bei dem Gegenstand wirklich um entsprechende Deko handelte, noch dass er überhaupt Mike und Leyla gehörte. Mit Pacos Einordnung als Geschenk ist das Rätsel nun gelöst. Ein Thema, über das das Paar in der Vergangenheit dennoch offen gesprochen hat, ist der gemeinsame Kinderwunsch. Wie viel ihr eine eigene Familie bedeuten würde, machte Leyla im vergangenen Jahr auf Instagram deutlich: "Für mich wäre es das schönste Geschenk, wenn ich Mama werden darf."

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter haben ein Haus auf Mallorca gekauft