36 Millionen Zuschauer: "Off Campus" bricht Streamingrekorde

Mit diesem Ansturm hat wohl selbst Amazon nicht gerechnet: In nur zwölf Tagen nach dem Start am 13. Mai hat die Eishockey-Romanze "Off Campus" weltweit satte 36 Millionen Menschen vor die Bildschirme gelockt. Damit katapultiert sich die Serie bei Prime Video direkt in die Top 3 der erfolgreichsten Serienstarts überhaupt, nur "Die Ringe der Macht" und "Fallout" liegen noch davor, wie Serienjunkies.de meldet. Besonders heiß begehrt ist das Campus-Drama bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren, in dieser Zielgruppe feiert der Streamer sogar einen Allzeitrekord. Während sich Fans rund um den Globus im Binge-Watching-Modus verlieren, hält die Serie in Deutschland seit Tagen souverän die Spitzenposition in den Prime-Video-Charts.

Der Hype rund um "Off Campus" hat gleich mehrere Gründe: Die Serie basiert auf der Bestseller-Reihe von Elle Kennedy, die sich zuvor schon eine riesige Community auf BookTok aufgebaut hatte. Showrunnerin Louisa Levy, die zuvor an Erfolgsformaten wie Grey's Anatomy und "The Flight Attendant" mitgeschrieben hat, adaptierte gemeinsam mit Gina Fattore den Roman "The Deal" zur ersten Staffel. Im Zentrum stehen Musikstudentin Hannah, gespielt von Ella Bright, und Campus-Hockeystar Garrett, verkörpert von Belmont Cameli, die zunächst nur eine Fake-Beziehung eingehen – bis aus der Tarnung echte Gefühle werden. Bei Rotten Tomatoes liegt die Serie aktuell bei starken 93 Prozent Zustimmung der Kritiker und 88 Prozent beim Publikum.

Für alle, die vom Hockey-Fieber gepackt sind, ist das Ende der Reise noch lange nicht in Sicht: Prime Video hat bereits eine zweite Staffel bestellt, die Anfang Juni in Vancouver gedreht wird. Die Vorlage umfasst insgesamt fünf Romane, darunter "The Deal", "The Mistake" und "The Score", sodass für künftige Staffeln reichlich Stoff vorhanden ist. Rund um die Serie entwickelt sich inzwischen ein regelrechter Hype: Besonders in den sozialen Netzwerken sorgt der Look der Figur Allie, gespielt von Mika Abdalla (26), für Aufsehen. Viele Fans lassen sich ihren markanten Pony nachschneiden – die sogenannten "Allie Bangs" gehen derzeit viral und sollen Friseursalons einen spürbaren Ansturm bescheren. Damit wird die Serie längst nicht mehr nur auf dem Bildschirm gefeiert, sondern beeinflusst inzwischen auch aktuelle Beauty- und Fashiontrends.

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in der Serie "Off Campus"

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