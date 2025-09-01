Noah Cyrus nach Sucht-Beichte: "Ich möchte weiterleben"

Noah Cyrus, die jüngste Schwester von Miley Cyrus (32), hat ihr zweites Album "I Want My Loved Ones to Go With Me" veröffentlicht und zeigt darin eindrucksvoll, wie sie Country, Folk und Americana zu einem unverwechselbaren Klang vereint. Nach einer langjährigen Phase, geprägt von Sucht und psychischen Herausforderungen, hat die 25-Jährige in einem Interview mit dem Magazin People offenbart, dass sie heute glücklich und gesund ist. "Ich möchte weiterleben", betonte sie und verriet, wie sie inmitten der Herausforderungen ihre Leidenschaft für die Musik neu entdeckte.

"Ich habe eine, wie ich glaube, sehr dunkle Zeit, die ich durchgemacht habe, positiv überstanden", sagte Noah im Interview weiter. Musik brachte ihr Vater, der Countrysänger Billy Ray Cyrus (64), in die Familie. Neben Noah fanden auch ihre Geschwister auf verschiedene Art zur Musik: Ihre Schwester Brandi (38) ist DJ und Podcasterin, ihr Bruder Trace (36) war Gitarrist in einer Band und ihr Bruder Braison (31) arbeitet als Singer-Songwriter in Nashville. Schwester Miley hat es sogar zur Grammy-Preisträgerin gebracht. "Ein Großteil meiner Karriere bestand darin, mich selbst wiederzufinden", erklärte Noah dazu.

In ihrem neuen Album verarbeitet Noah unter anderem ihre Verlobung mit dem Modedesigner Pinkus, die 2023 bekannt gegeben wurde. "Durch diese Beziehung habe ich verstanden, wie sehr ich für das Leben brenne", sagte Noah. Besonders die Ballade "I Saw the Mountains", die von der Anfangsphase ihrer Beziehung inspiriert ist, beschreibt ihr neugewonnenes Lebensgefühl voller Hoffnung und Zuversicht. Unterstützt wurde Noah bei ihrem Album auch von Country-Star Blake Shelton (49), mit dem sie das Duett "New Country" aufnahm.

Anzeige Anzeige

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Cyrus im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus mit ihrer Schwester Noah bei einem Auftritt in Miami