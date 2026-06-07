Kelly Rowland: So simpel ist ihr Ehe-Geheimnis mit ihrem Tim

Zwölf Jahre verheiratet – und das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe ist für Kelly Rowland (45) eigentlich ganz simpel: Man muss den anderen wirklich mögen! Die Sängerin und Schauspielerin ist seit 2014 mit Tim Weatherspoon (51) zusammen, und das Paar feierte vergangenen Monat seinen zwölften Hochzeitstag. Gegenüber dem Magazin People sprach Kelly jetzt darüber, was ihre Beziehung so besonders macht. "Ich mag ihn", sagte sie über ihren Ehemann. "Ich mag ihn wirklich als Person. Ich finde, er ist ein großartiger Mann. Er kommt aus einer wunderbaren Familie, ist so klug und gut aussehend, löst Probleme und ist cool – außerdem hat er einen großartigen Musikgeschmack und ist wirklich gut mit unseren Kindern."

Gemeinsam haben Kelly und Tim zwei Söhne: den elfjährigen Titan Jewell und den fünfjährigen Noah John. Ihre Kinder nimmt die Sängerin sogar auf Tour mit, zuletzt bei "The Boy is Mine Tour". Dabei ist es ihr besonders wichtig, dass die Jungs nicht nur die glamouröse Seite ihres Jobs sehen. "Das Wichtigste für mich ist, dass sie mich bei den Proben beobachten und nicht nur das Endergebnis sehen", erklärte sie. "Das ist der Teil, auf den ich wirklich möchte, dass sie achten – nicht das Ende, denn das Ende ist großartig, aber es ist der Prozess, der einen dorthin bringt."

Neben ihrer Ehe und Familie ist Kelly auch dankbar für ihre langjährigen Freundschaften. Bis heute steht sie in engem Kontakt mit ihren ehemaligen Destiny's Child-Kolleginnen Beyoncé (44) und Michelle Williams, mit denen sie seit Jahrzehnten befreundet ist. "Ich kenne sie schon so lange", schwärmte sie. "Sie halten mich zur Rechenschaft, wenn ich Dinge noch nicht ganz durchschaue. Sie lieben mich auch mit all meinen Fehlern. Wir lachen zusammen, wir erleben gemeinsam Freude, wir erleben gemeinsam Ehrlichkeit, wir leben das Leben zusammen, und das ist das Beste daran." Gemeinsam starteten die drei Frauen einst in der Gruppe Girl's Tyme, aus der später Destiny's Child wurde.

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Getty Images Tim Weatherspoon und Kelly Rowland bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024 in Beverly Hills

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Instagram / kellyrowland Kelly Rowland, Ehemann Tim und ihre Söhne

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Getty Images Destiny's Child