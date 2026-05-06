Blue Ivys Met-Gala-Debüt rührte Oma Tina Knowles zu Tränen

Tina Knowles (72) verriet in der Sendung "Today", wie sehr sie der große Auftritt ihrer Enkelin Blue Ivy Carter (14) bewegt hat: "Oh, mein Gott. Ich wurde wirklich emotional und habe ein paar Tränen vergossen." Die 72-Jährige verfolgte den diesjährigen Met Gala-Abend, bei dem ihre Enkelin zum allerersten Mal über den roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in New York City schritt, mit leuchtenden Augen aus der Ferne. Was Tina dabei besonders zu Herzen ging, war eine verblüffende Parallele zur Vergangenheit: "Es war irgendwie wie ein Déjà-vu, denn Beyoncé bestritt ihren ersten roten Teppich mit 15 Jahren – und Blue ist 14." Blue Ivy sei "so selbstsicher und wunderschön" gewesen.

Das gesamte Carter-Knowles-Gespann war an diesem Abend kaum zu übersehen. Mutter Beyoncé Knowles-Carter, die bei der diesjährigen Gala als Co-Vorsitzende fungierte, erschien in einem atemberaubenden, mit Kristallen besetzten Kleid, das das menschliche Skelett als künstlerisches Motiv aufgriff und mit einer üppigen Federschleppe sowie einem juwelenbesetzten Kopfschmuck vollendet wurde. Vater Jay-Z (56) zeigte sich in einem schwarzen Smoking an ihrer Seite. Doch der eigentliche Blickfang des Abends war zweifellos Blue: In ihrem cremefarbenen Strapless-Kleid mit passendem Oberteil und Kristall-Jimmy-Choos, die gezielt das Glitzern von Beyoncés Robe aufgriffen, schritt sie die Treppe des Museums hinauf, als wäre sie nie irgendwo anders gewesen. Beyoncé selbst verriet gegenüber "Vogue": "Es fühlt sich unwirklich an, weil meine Tochter hier ist. Sie sieht so wunderschön aus – es ist unglaublich, das mit ihr teilen zu dürfen."

Wie "People" berichtete, hatte Tina noch wenige Tage vor dem Event in der "Sherri-Show" angedeutet, dass sie sich nichts sehnlicher wünsche, als Blue auf der Met Gala zu sehen. Dieser Wunsch ging nun in Erfüllung – und übertraf offenbar alle Erwartungen. Nicole Kidman (58), die zweite Co-Vorsitzende des Abends, erschien ebenfalls mit ihrer 17-jährigen Tochter Sunday Rose an der Seite, was dem Familienmotto des Abends zusätzliches Gewicht verlieh. Für Blue Ivy ist der Auftritt weit mehr als ein roter Teppich: Es ist der Startschuss für eine ganz eigene Geschichte im Rampenlicht – geprägt von einer Mutter, die die Welt kennt, einer Großmutter, die alles mit Tränen verfolgt hat, und einem Erbe, das größer kaum sein könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Met Gala 2026: Blue Ivy Carter feiert das Motto "Costume Art" im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Knowles, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter feiern das Motto "Costume Art"