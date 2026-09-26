Blueface streamt das Boxdebüt seiner Ex und wird verklagt

Blueface (29) sorgt mal wieder für Ärger: Der Rapper wurde jetzt wegen einer mutmaßlichen Urheberrechtsverletzung verklagt. Wie TMZ berichtet, haben der Boxpromoter Skyy Myles und der Streaminganbieter BLK Prime Boxing nun Klage vor einem Bundesgericht eingereicht. Der Vorwurf: Blueface soll das Boxdebüt seiner Ex-Freundin Chrisean Rock (26) ohne Erlaubnis über seinen verifizierten Kick-Kanal gezeigt haben – und zwar kostenlos. Eigentlich war das Duell der Rapperin gegen Ku'Shiyah Williams bei BLK Prime Boxing ausschließlich als kostenpflichtiger Livestream verfügbar. Blueface und Musikmanager Wack 100 sollen den Fight stattdessen in einer mehr als einstündigen Übertragung auf seinem Kanal gezeigt haben.

Laut der Klageschrift, die TMZ vorliegt, schalteten sich Zehntausende Zuschauer in die nicht autorisierte Übertragung ein. Blueface soll sein Publikum sogar ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass niemand den offiziellen Pay-per-View-Zugang kaufen müsse, da sich der Kampf kostenlos in seinem Stream verfolgen lasse. Die Kläger behaupten außerdem, der Rapper habe den Grund für sein Vorgehen selbst genannt. Demnach soll er den Fight wegen eines finanziellen Streits mit Chrisean ausgestrahlt haben. Skyy Myles und BLK Prime Boxing fordern nun Schadensersatz für entgangene Verkäufe, Gewinne und weitere Einnahmen. Zusätzlich soll Blueface für die entstandenen Anwaltskosten aufkommen. Eine konkrete Gesamtsumme wird in den Gerichtsunterlagen laut The Blast allerdings nicht genannt.

Sogar Chriseans Anwalt Charles Lew fand für die mutmaßliche Übertragung deutliche Worte: "In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie eine derart offensichtliche und dreiste Missachtung des Urheberrechts gesehen", erklärte er gegenüber TMZ und kündigte an: "Wir freuen uns darauf, die wohlbegründeten Rechte unserer Mandanten erfolgreich durchzusetzen." Für Blueface ist der Rechtsstreit jedoch nicht der einzige Ärger, der zuletzt rund um seine Livestreams für Schlagzeilen sorgte. Neben seinen Streitigkeiten mit Ex Chrisean kam es zuletzt auch zu einem Polizeieinsatz nach einem seiner Streams mit seiner hochschwangeren Freundin Nevaeh Akira.

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Getty Images Blueface, US-Rapper

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Getty Images Blueface mit seiner Freundin ChriseanRock im April 2023

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Getty Images Blueface, US-Rapper

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Was haltet ihr von Bluefaces Aktion? Total daneben! Er sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Halb so wild! Die Forderungen wirken auf mich überzogen. Ergebnis anzeigen