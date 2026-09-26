Lisa Barlow dachte nach RHOSLC-Streit mit John an Trennung

Was Lisa Barlow beim erneuten Ansehen einer Szene aus ihrer Ehe zu sehen bekam, löste bei ihr eine unerwartet heftige Reaktion aus. In der sechsten Staffel von "The Real Housewives of Salt Lake City" war ein Streit zwischen der Realitydarstellerin und ihrem Mann John Barlow zu sehen. Anschließend rief Lisa ihren Partner an. Wie OK! berichtet, ging sie in dem Gespräch sogar so weit, ihre Ehe infrage zu stellen: "Ich glaube, wir sind fertig", sagte sie ihm. Wie sehr sie die Szenen beschäftigt hatten, wurde anschließend in einem Einzelinterview deutlich, in dem Lisa unter Tränen darüber sprach. "Als ich die Aufnahmen noch einmal gesehen hatte, musste ich weinen, weil meine Gefühle für mich immer eine Rolle gespielt hatten, ich aber plötzlich den Eindruck hatte, dass sie ihm egal waren", schilderte sie. Entscheidend sei für sie dabei nicht der damalige Streit gewesen, sondern das Gefühl, dass ihre Emotionen für John in diesem Moment keine Bedeutung gehabt hätten.

Für John kam Lisas Trennungsgedanke offenbar völlig überraschend. Am Telefon versuchte er sofort, ihr seine Gefühle zu versichern: "Ich kann nicht ohne dich leben. Ich liebe dich", sagte er laut OK!. Bei Lisa kamen diese Worte zunächst allerdings nicht an: "Nun, ich habe verdammt noch mal nicht das Gefühl, dass du das tust, und es tut mir so weh." John habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, was seine Frau eigentlich so tief getroffen hatte. Das änderte sich offenbar erst bei einem späteren Gespräch auf dem Sofa, als er nachvollziehen konnte, worauf Lisa hinauswollte. Ihre Reaktion darauf: "Du verstehst es!" Mit einer offenen Entschuldigung gelang es John schließlich, die Situation zu entschärfen. "Ich schulde dir eine Entschuldigung. Mir ging es nicht gut, und ich habe es an dir ausgelassen", räumte er ein. Auf Lisas Nachfrage erklärte er zudem: "Für mich lief einfach alles schief, so fühlte es sich zumindest an." Diese Erklärung half Lisa offenbar dabei, sein Verhalten besser einzuordnen. Die beiden fanden wieder zueinander und blieben verheiratet.

Schon in der sechsten Staffel bekamen Zuschauer einen Eindruck davon, wie angespannt die Ehe von Lisa und John Barlow zeitweise war. In einer Auseinandersetzung sagte John zu seiner Frau: "Wenn wir nicht auf einer Wellenlänge sind, dann deshalb, weil ich nicht auf deiner bin. Du erkennst das nicht." Lisa entgegnete: "Ich hasse es, dass du es immer auf mich schiebst." Über das Gespräch mit ihrem Mann sprach Lisa später mit ihrer Vertrauten Meredith Marks. Meredith bezeichnete Johns Entwicklung laut OK! als "erstaunlich" und beschrieb ihn als "sehr selbstreflektiert". Mit Beginn der siebten Staffel werden neben Lisas zwischenzeitlichen Eheproblemen auch weitere zerbrochene Beziehungen innerhalb des "RHOSLC"-Casts thematisiert: Angie Katsanevas und Shawn Trujillo haben sich ebenso getrennt wie Whitney Rose und Justin Rose.

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Getty Images John Barlow und Lisa Barlow bei den 52. American Music Awards im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, 25. Mai 2026

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Getty Images Lisa Barlow bei der FX-Feier zu "American Horror Story: 13" im Hotel Chelsea in New York City, 23. September 2026

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Getty Images Lisa Barlow bei der Warner Bros. Television Group Fall TV Season Celebration in Los Angeles

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