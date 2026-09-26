"Sturm der Liebe"-Star Jaime über die Liebe zu seinem Sohn

Jaime Ferkic (37) empfindet für seinen Sohn eine ganz besondere Form der Liebe. Der Sturm der Liebe-Schauspieler, dessen Kind im Sommer 2021 zur Welt kam, bezeichnet diese innige Vater-Sohn-Verbindung gegenüber Bunte als "Ur-Liebe". Für den 37-Jährigen ist dieses Gefühl bedingungslos und dauerhaft vorhanden. Ganz einfach ist der Alltag für den Schauspieler allerdings nicht, denn Job und Familie liegen räumlich weit auseinander. Unter der Woche ist er wegen der Dreharbeiten in München, wo seine Serie produziert wird. An den Wochenenden macht er sich dann regelmäßig auf den Weg nach Berlin, dem Wohnsitz seiner Familie.

Neben seiner Rolle als Vater ist der Schauspieler auch seit Jahren in einer festen Beziehung – die Liebe zu seinem Sohn grenzt er davon aber deutlich ab. "Bei einem Liebespaar geht es um Fortschritt, um Zusammenwachsen", erklärte er im Gespräch mit Bunte. Für eine funktionierende Partnerschaft zählen für ihn vor allem drei Dinge: sich gemeinsam weiterzuentwickeln, auch in schwierigen Phasen zusammenzuhalten und offen miteinander zu sprechen. Auf die Frage, ob er ein Romantiker sei, antwortete er: "Auf jeden Fall! Ich mag Kerzen, ruhige, romantische Stimmung, einen passenden Song dazu", verriet er dem Magazin. Solche bewusst geschaffenen Momente gehören für ihn offenbar ebenso zu einer Beziehung wie die Bereitschaft, Probleme ehrlich anzusprechen und als Paar auch durch herausfordernde Phasen zu gehen.

Familiärer Rückhalt spielt in Jaimes Leben nicht erst seit der Geburt seines Sohnes eine große Rolle. Sein jüngerer Bruder Kristo gehört seit 2018 zum festen Ensemble der ZDF-Serie "Frühling". Darin verkörpert er Adrian Steinmann, den Ziehsohn von Katja Baumann, die von Simone Thomalla (61) gespielt wird. Obwohl die Geschwister an unterschiedlichen Projekten arbeiten und deshalb nicht häufig gemeinsam Zeit verbringen können, bemühen sie sich um engen Kontakt und gegenseitige Unterstützung. Dass es für seine Serienfigur in Sachen Liebe reichlich turbulent zugeht, steht dabei in hübschem Kontrast zu dem, was Jaime privat wichtig ist: Zusammenhalt, gemeinsames Wachsen und ehrliche Gespräche.

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©ARD/WDR/Christof Arnold Jaime Ferkic

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Imago Jaime Krsto Ferkic und Pippa Fee Rupperti beim Fototermin am Set von "Sturm der Liebe" in den Bavaria-Studios, Grünwald, 16.09.2026

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Imago Jaime Krsto Ferkic bei der Filmpremiere von "Der Phönizische Meisterstreich" in Berlin am 22.05.2025.

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