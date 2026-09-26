So ging es für Maisie Williams nach "Game of Thrones" weiter

Mit gerade einmal 14 Jahren wurde Maisie Williams (29) 2011 als Arya Stark in Game of Thrones einem weltweiten Publikum bekannt. Über alle acht Staffeln hinweg verkörperte sie die jüngste Tochter der Familie Stark und gehörte bis zum Serienfinale 2019 zu den prägenden Figuren der HBO-Erfolgsserie. Nach ihrem Abschied aus Westeros schlug die Schauspielerin allerdings einen Weg ein, mit dem die wenigsten gerechnet hatten: Statt sich auf ein bestimmtes Genre festzulegen, wechselte sie vom Superheldenkino über einen düsteren Horrorthriller bis hin zu einer historischen Prestigeserie. Inzwischen ist Maisie wieder in einem großen Fantasyprojekt zu sehen. In "Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern", das am 10. September 2026 in die Kinos kam, verkörpert sie Antonia Owens – eine der erwachsenen Töchter von Sally Owens, gespielt von Sandra Bullock (62). Joey King (27) übernimmt die Rolle von Antonias Schwester Kylie. Auch Nicole Kidman (59) ist wieder mit von der Partie und kehrt für den Hexenfilm in ihre bekannte Rolle zurück, so Kino.de.

Den ersten großen Schritt weg von Westeros machte die Britin 2020 mit dem "X-Men"-Ableger "The New Mutants". Darin spielte sie Rahne Sinclair alias Wolfsbane, eine junge Mutantin, die sich in einen Wolf beziehungsweise eine Mischform aus Mensch und Tier verwandeln kann. An ihrer Seite standen unter anderem Anya Taylor-Joy (30) und Charlie Heaton (32) vor der Kamera. Der Filmstart wurde mehrfach verschoben und blieb letztlich Maisies einziger Auftritt als Wolfsbane. Der geplante Ausbau zu einem größeren Franchise kam damit nicht zustande, wie Kino.de berichtet. Im selben Jahr wagte sie sich in den Horrorthriller "The Owners": Als Mary gerät sie mit ihren Komplizen bei einem vermeintlich simplen Einbruch in das Haus eines älteren Ehepaars – und der Coup entwickelt sich zum Albtraum. Ums Überleben kämpfen musste ihre Figur dort erneut, diesmal allerdings ohne Aryas Schwert.

Eine ganz andere Seite zeigte die Schauspielerin 2024 in der Serie "The New Look". Darin schlüpfte sie in die Rolle von Catherine Dior, der jüngeren Schwester des Modeschöpfers Christian Dior. Die historische Persönlichkeit war während des Zweiten Weltkriegs Teil der französischen Résistance, wurde von der Gestapo festgenommen und schließlich deportiert. Mit ihrer neuen Rolle als Antonia Owens taucht Maisie Williams nun wieder in eine fantastische Welt ein – statt der rauen Landschaften von Westeros dreht sich diesmal alles um Hexen und Magie. Ihr Werdegang unterscheidet sich damit deutlich von dem ihrer einstigen Kollegen Peter Dinklage (57), Emilia Clarke (39), Kit Harington (39) und Sophie Turner, für die die Serie ebenfalls als internationaler Karrierebooster wirkte. Zwölf Jahre alt war Maisie, als die Dreharbeiten begannen, und 22 beim großen Finale – sie wuchs also über viele Jahre vor den Augen eines Millionenpublikums auf. Aus der rebellischen Stark-Tochter wurde dabei eine gefürchtete Kämpferin mit Todesliste und einer Ausbildung bei den Gesichtslosen.

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Getty Images Maisie Williams beim Photocall zu "Practical Magic 2" im Claridge's in London, August 2026

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Imago Maisie Williams als Arya Stark in "Game of Thrones", Staffel 8

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Imago Maisie Williams bei der Europa-Premiere von "Zauberhafte Schwestern 2" in London