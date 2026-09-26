Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern verliebt auf der Wiesn

Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) haben die Münchner Wiesn nun zum Schauplatz für einen ganz besonderen Pärchenabend gemacht. Am Freitag stürzten sich die beiden gemeinsam ins Oktoberfest-Getümmel und zeigten dabei ganz nebenbei, wie gut sie als Trachtenduo harmonieren. Für ihren Wiesnbesuch reiste das Paar extra aus den USA an und erschien auf der Münchner Theresienwiese stilecht in traditioneller bayerischer Tracht. Heidi strahlte in einem blauen Dirndl, während Tom seinen Look farblich auf seine Frau abstimmte. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Der Tokio Hotel-Gitarrist kombinierte ein hellblaues Hemd mit Weste und Lederhose. Ganz unter sich blieben die beiden allerdings nicht: Gemeinsam mit Freunden genossen Heidi und Tom die ausgelassene Stimmung und feierten bis in die Nacht.

Dass Heidi für die Wiesn schon bestens gerüstet war, hatte sie ihren Fans bereits vor ihrem Date mit Tom auf Instagram gezeigt. In einem Clip lieferte sie sich noch einen kleinen Kampf mit den Verschlüssen ihres rosafarbenen Dirndls, bevor das Outfit schließlich saß. Wenig später zog die Moderatorin dann mit Blumenkranz und herzförmiger Handtasche über das Oktoberfest und feierte anschließend ausgelassen im Bräurosl-Festzelt. Für Heidi und ihre Familie ist das Oktoberfest offenbar längst ein fester Termin im Kalender. Die neue Wiesnsaison hatten sie bereits wenige Tage zuvor beim "HeidiFest" eingeläutet.

Beim zweiten "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus wurde es dann nicht nur romantisch, sondern auch ziemlich familiär. Heidi und Tom zeigten sich besonders innig, während Tochter Leni Klum (22), Sohn Henry Samuel (21) und Heidis Mutter Erna Klum (82) ebenfalls mitfeierten. RTL hielt die Feier in diesem Jahr in einer zweistündigen Ausstrahlung fest. Zwar konnte die Show quotentechnisch nicht wie erhofft punkten, der guten Laune vor Ort dürfte das allerdings keinen Abbruch getan haben. Nachdem Heidi die Wiesn in diesem Jahr bereits unsicher gemacht hat, darf man gespannt sein, ob sie noch für einen weiteren Dirndlauftritt nachlegt.

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim HeidiFest im Hofbräuhaus München vor dem Oktoberfest 2026

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Getty Images Heidi Klum feiert im Bräurosl-Festzelt beim Oktoberfest, 2026

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Getty Images Henry Samuel, Erna Klum, Tom Kaulitz und Heidi Klum beim HeidiFest im Hofbräuhaus München vor dem Oktoberfest 2026