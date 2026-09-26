Robert Pattinson kündigt große "Batman"-Kehrtwende an

Robert Pattinson (40) schlüpft erneut in das Kostüm von Bruce Wayne – doch in The Batman Part II erwartet die Fans offenbar einiges Neues. Gegenüber Collider verriet der Schauspieler, dass Regisseur Matt Reeves (60) die Reihe erneut in eine andere Richtung lenkt. "Der erste Film war eine andere Interpretation eines Batman-Films, und dieser hier ist wieder eine andere", erklärte Robert. Die Veränderungen sollen dabei deutlich ausfallen. "Es ist eine echte Kehrtwende gegenüber dem ersten, aber irgendwie behält er Elemente von dessen Atmosphäre bei", beschrieb der Hauptdarsteller die Fortsetzung. Die Pläne scheinen ihn jedenfalls zu überzeugen: "Es wirkt einfach sehr ambitioniert, und ich bin gespannt, wie es am Ende wird."

Welche Richtung die Geschichte konkret einschlägt, hält das Team bislang unter Verschluss. Zur Handlung wurden bisher kaum Details verraten. Fest steht hingegen, wer neben Robert vor der Kamera steht: Scarlett Johansson (41), Sebastian Stan (44), Charles Dance, Brian Tyree Henry (44) und Sebastian Koch (64) gehören zum Ensemble, wie The Hollywood Reporter berichtet. Hinter der Kamera setzt das Team dagegen auf Kontinuität. Matt Reeves führt erneut Regie und schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Mattson Tomlin. Bis zum Kinostart müssen sich die Fans allerdings noch gedulden: Nach mehreren Verschiebungen soll "The Batman Part II" derzeit am 18. Februar 2028 erscheinen.

Seit Juni steht Robert in London für die Fortsetzung vor der Kamera. Dabei verlangt ihm der Dreh offenbar einiges ab. Vor allem die zahlreichen Kampfszenen seien für ihn inzwischen anstrengender als noch beim ersten Teil. Hinzu kommt ein ungewöhnlicher Drehplan: Elf Wochen lang soll ausschließlich nachts gearbeitet werden, um die passende düstere Atmosphäre einzufangen. Trotz der Strapazen scheint Robert die Rückkehr nach Gotham zu genießen. Besonders die Zusammenarbeit mit dem prominent besetzten Ensemble mache ihm Spaß, wie er in einem Interview mit GQ verriet.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Weltpremiere von "The Batman" in New York, 1. März 2022

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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Getty Images Robert Pattinson bei der Special Screening von "The Batman" im BFI Imax Waterloo in London, 23. Februar 2022