Kein Comeback: Freshtorge schickt Kultfigur Sandra in Rente

Für Freshtorge (38) geht in diesem Jahr eine Ära zu Ende: Der Comedian und YouTuber verabschiedet sich endgültig von seiner Kultfigur Sandra, mit der er seit Jahren ein Millionenpublikum unterhalten hat. Bereits im März hatte der gebürtige Torge Oelrich auf seinem Kanal angekündigt, dass er die Rolle nicht weiterführen will. Noch in diesem Jahr soll Sandra noch ein einziges Mal in einem eigens produzierten Abschiedsvideo zu sehen sein. Die Arbeit an diesem Finale ließ den 38-Jährigen offenbar nicht kalt. Gegenüber Bild gab er zu: "Ich muss gestehen, als ich das Skript und die letzten Zeilen geschrieben habe, ging mir das ein bisschen nahe. Das hätte ich gar nicht gedacht!" Auf eine Rückkehr der Figur sollten seine Zuschauer allerdings nicht setzen. Freshtorge will die Geschichte der Figur konsequent zu Ende erzählen und lässt keinen Raum für Spekulationen über eine spätere Rückkehr. "Sandra ist dann abgeschlossen. Ohne Hoffnung auf ein Comeback", stellte er gegenüber dem Blatt unmissverständlich klar.

Entstanden war die Figur einst durch eine verstellte Stimme und markante Grimassen – über die Jahre entwickelte sich Sandra zur wohl bekanntesten Rolle des Komikers. Sandra gehörte damit lange fest zu dem äußerst erfolgreichen YouTube-Kanal des Comedians. Rund 3,8 Millionen Menschen folgen ihm dort inzwischen. Auch die weiteren Zahlen zeigen, welche enorme Reichweite Freshtorge mit seinen Sketchen und Videos aufgebaut hat: Bislang veröffentlichte er auf der Plattform 964 Beiträge, die gemeinsam auf ungefähr 1,7 Milliarden Aufrufe kommen. Mit dem noch ausstehenden finalen Clip will der Entertainer nun einen klaren Schlusspunkt setzen. Weitere Auftritte der Kunstfigur oder eine spätere Wiederbelebung schließt er ausdrücklich aus. Zusätzliche Folgen, überraschende Gastauftritte oder eine Wiederbelebung der Rolle zu einem späteren Zeitpunkt hat der YouTuber ausdrücklich ausgeschlossen.

Dass die Ankündigung nicht spurlos an seiner Community vorbeiging, zeigte sich schnell: Unter seinen Videos sammelten sich zahlreiche ausführliche und emotionale Reaktionen. Viele Zuschauer erklärten, dass sie mit der Figur aufgewachsen seien und deren Auftritte fest mit ihrer eigenen Kindheit verbänden. Einige erinnerten sich sogar daran, vor dem Computer zu Sandras Liedern getanzt zu haben. Wie groß das Echo ausfiel, schilderte Freshtorge gegenüber Bild: "Da kam so unfassbar viel Feedback und lange Kommentare von wegen: Das war meine Kindheit! Ich sehe mich noch vorm Computer tanzen zu Sandra-Liedern." Die Rückmeldungen machen deutlich, wie lange die Figur einen Teil seines Publikums begleitet hat. Für viele seiner Follower ist Sandra damit weit mehr als nur eine Comedy-Rolle – sie ist mit persönlichen Erinnerungen verknüpft. Dafür hat der YouTuber ein neues Projekt in den Startlöchern: Seit dem 24. September 2026 erscheint wöchentlich eine neue Folge seiner Strategieshow "Terrain – Battle of the Flags" – jeweils ab 20:00 Uhr im Streaming-Angebot des Senders und gegen 23:45 Uhr im linearen Programm von ZDFneo.

Anzeige Anzeige

Imago Freshtorge bei der Premiere von LOL Next im AchtBerlin in Berlin am 26. August 2026

Anzeige Anzeige

KS-Fotografie / ActionPress Freshtorge in der NDR Talkshow

Anzeige Anzeige

ZDF Torge Oelrich aka Freshtorge in "Terrain - Battle of the Flags"

Anzeige

Sollte Freshtorge Sandra wirklich ohne jede Comeback-Chance verabschieden? Ja, ein klarer Abschluss ist der beste Weg für eine Kultfigur. Nein, für einen besonderen Anlass sollte Sandra jederzeit zurückkehren dürfen. Ergebnis anzeigen