Miranda Kerr litt nach Orlando-Scheidung an Depressionen

Miranda Kerr (43) blickt auf eine herausfordernde Phase ihres Lebens zurück. In "The Jess Rowe Big Talk Show" sprach das Model über die psychischen Folgen der Trennung von Orlando Bloom (49) im Oktober 2013 und der darauffolgenden Scheidung. Drei Jahre lang waren die beiden verheiratet, gemeinsam haben sie den heute 15-jährigen Sohn Flynn. Auch wenn die Trennung von beiden Seiten ausging, habe das Ende des gemeinsam geplanten Lebens Miranda schwer zugesetzt. "Nach unserer Trennung durchlebte ich ein kleines bisschen so etwas wie eine Depression", erzählte sie in der Sendung und fügte hinzu: "Und das war so ungewöhnlich für mich, weil ich von Natur aus ein fröhlicher Mensch bin. Meine Mutter nannte mich immer Kichernde Gertrude. Das war mein Name, mein Spitzname als Kind, weil ich immer sehr fröhlich war und viel gekichert habe." Ihre sonst so natürliche Lebensfreude sei zeitweise weg gewesen.

Halt fand das Model schließlich in der Meditation und im Yoga. Die Arbeit mit dem Körper habe ihr dabei geholfen, die komplexen Gefühle nach der Trennung überhaupt zuzulassen und Stück für Stück zu verarbeiten. Ihr Verstand habe die gemeinsame Entscheidung zwar nachvollzogen, ihr Körper sei emotional jedoch noch nicht so weit gewesen. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper sich durch die Wellen von Gefühlen bewegen musste, die aus dem Nichts auftauchten", schilderte Miranda. Sie ergänzte: "Es ging wirklich darum, mir selbst Zeit für die Verarbeitung zu geben. Statt zu versuchen, es sofort in Ordnung zu bringen, war es an der Zeit, die Gefühle zu fühlen." Entscheidend seien für sie außerdem Vergebung, Loslassen und Geduld mit sich selbst gewesen.

Die Entscheidung, sich vom Der Herr der Ringe-Star zu trennen, sei weiterhin die richtige gewesen. Während des gesamten Prozesses habe das ehemalige Paar den Fokus auf den gemeinsamen Sohn gelegt. "Wir sind während all dem superfreundschaftlich und eng geblieben und haben Flynns Bedürfnisse vor unsere eigenen gestellt", stellte sie klar und fügte hinzu: "Und ich habe das Gefühl, dass uns das wirklich gut gelungen ist." Ein paar Jahre nach dem Ehe-Aus fand Miranda erneut ihr Glück: Sie heiratete den Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel (36). Mit ihm bekam sie die Söhne Hart, Myles und Pierre. In der Patchworkfamilie ist Flynn damit der älteste von vier Jungen. Und auch Orlando wurde nach der Trennung erneut Vater. Vor Kurzem machte Miranda in einem anderen Podcast mit einer Aussage über Orlando schon mal auf sich aufmerksam. Dort ging sie darauf ein, wie platonisch ihre Beziehung mittlerweile ist.

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Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Supermodel

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Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom, 2013

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Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024