Anfrage da: Klaudia Giez erwägt "Ex on the Beach"-Teilnahme

Klaudia Giez (28), Model und bekannt aus Germany's Next Topmodel, hat öffentlich gemacht, dass sie eine Anfrage für die Reality-Show Ex on the Beach erhalten hat. In ihrer Instagram-Story teilte die Social-Media-Persönlichkeit diese überraschende Nachricht mit ihren Fans und sorgte damit für Aufsehen. Auf humorvolle Weise kommentierte sie: "Also liebe Produktion, wenn ihr wirklich Chaos wollt: GNTM-Reunion am Strand, diesmal nicht mit Heidi, sondern mit Hitzeschock, Herzschmerz und Kameras." Dabei ließ sie offen, ob sie tatsächlich an der Sendung teilnehmen würde, heizte die Spekulationen aber mit einer Anspielung auf GNTM-Kollegin Gerda Lewis (32) an: "Gerda, wenn du mitmachst, pack ich meine Flip-Flops und mein Trauma ein und komm auch!"

Die Show "Ex on the Beach", die bekannt dafür ist, zwischenmenschliche Konflikte und romantisches Drama auf die Bildschirme zu bringen, scheint immer wieder das Interesse prominenter Persönlichkeiten zu wecken. Erst kürzlich hatte Jannik Kontalis, ebenfalls aus der Reality-TV-Szene bekannt und Ex von Gerda, in einem Interview offenbart, dass auch er eine Einladung zur Teilnahme an der Show erhalten habe. Ob Klaudia und Jannik womöglich zur gleichen Staffel eingeladen wurden oder ob die Produktion ein anderes Szenario verfolgt, bleibt unklar. Die Aussicht auf prominente Gesichter in einem hitzigen Beach-Setting dürfte jedoch viele Zuschauer neugierig machen.

Klaudia Giez, die nach ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" eine beachtliche Fangemeinde auf Instagram aufgebaut hat, ist für ihren Humor und ihre direkte Art bekannt. Seit ihrem Einstieg in die Reality-Welt zeigt sie immer wieder, dass sie keine Angst vor außergewöhnlichen Herausforderungen hat. Während Gerda Lewis und Yeliz Koc (31), über die im Zusammenhang mit Jannik gesprochen wurde, bislang keine weiteren Andeutungen machten, scheint Klaudia zumindest Spaß daran zu haben, die Gerüchteküche etwas anzuheizen. Auf welchem Weg die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ihre Karriere weiterführt, bleibt spannend zu beobachten.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Getty Images Klaudia Giez, Ex-GNTM-Teilnehmerin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024