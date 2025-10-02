Adriano im Boxring: Ex Klaudia Giez glaubt an seinen Sieg

Am Wochenende wird es ernst für Adriano Sal: Der Reality-TV-Star tritt bei der Veranstaltung The Ultimate Hype gegen Chris Broy (36) im Boxring an. Adriano springt kurzfristig als Ersatzkandidat ein, doch seine Chancen scheinen trotz der knappen Vorbereitung gut zu stehen. Diese Meinung vertritt zumindest seine Ex-Freundin Klaudia Giez (29), die sich in einem Interview optimistisch zeigt. "Boxen kann er. Egal, was zwischen uns vorgefallen ist, er ist sehr diszipliniert und das wird er 100 Prozent hinkriegen", erklärte das Model gegenüber Blitzlichtgewitter.

Adriano hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Reality-Star einen Namen gemacht, sondern auch seine Leidenschaft für den Boxsport unter Beweis gestellt. Laut Klaudia sei Boxen schon immer ein Teil seines Lebens gewesen, was sie im Gespräch betonte: "Er boxt ja schon sein ganzes Leben, ich bin mir sicher, dass er gewinnen wird." Adriano tritt mit dieser Erfahrung gegen den erfahrenen Boxer Chris Broy an, was den Kampf besonders spannend macht. Ob er sein Können am Wochenende tatsächlich in einen Sieg ummünzen kann, bleibt abzuwarten.

Die Beziehung zwischen Adriano und Klaudia sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Nachdem sie ihre Trennung öffentlich gemacht hatten, herrschte viel Rätselraten über die möglichen Gründe. Obwohl Klaudia angab, sehr für die Beziehung gekämpft zu haben, fand diese letztlich ein Ende. Doch nun zeigt sich, dass der gegenseitige Respekt offensichtlich geblieben ist. Mit ihren unterstützenden Worten sendet Klaudia eine versöhnliche Botschaft und beweist, dass sie ihrem Ex auch nach dem Beziehungs-Aus noch Erfolg wünscht.

Getty Images Klaudia Giez und Adriano Salvaggio, Mai 2024

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im März 2025

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model