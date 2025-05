Schwere Depressionen: Klaudia Giez war in der Psychiatrie

Ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel im Jahr 2018 verschaffte Klaudia Giez (28) das Image der immer fröhlichen, gut gelaunten und lustigen Klaudia mit K. Im Bild-Interview verrät die Beauty aber nun, dass sie ihre Fröhlichkeit für eine Weile verloren hatte. "Diese kilometertiefe Traurigkeit... ich habe nichts mehr gefühlt. Keine Freude, keinen Hunger", erinnert sie sich. Sie habe gespürt, dass sie Hilfe brauche – und sich selbst in eine private psychiatrische Klinik eingewiesen. Vier Monate lang sei die Influencerin dort wegen Depressionen behandelt worden.

Die Zeit dort habe der 28-Jährigen sehr geholfen. Klaudia habe vor allem gelernt, dass Depressionen keine Schwäche sind. "Man muss das enttabuisieren, wir sind so viele und nicht jeder hat das Glück, dass er so schnell Hilfe zu bekommen", betont sie und erzählt, welche positiven Gedanken ihr nun Mut machen: "Ich sollte das schätzen, was ich bin, was mich ausmacht." Ende April konnte das Model die Klinik verlassen, sie besuche aber weiterhin eine Therapie und verbringe ihre Zeit ruhig und abseits des Rampenlichts. Klaudia weiß: "Alles, was sich gut anfühlt, ist jetzt erlaubt." Dazu gehöre auch, Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem guttun. In Klaudias Fall sei das jemand, den sie kurz vor dem Klinikaufenthalt kennengelernt habe. Um wen genau es sich handelt, verrät sie nicht. Es sei aber eine Person, "die sie so akzeptiert, wie sie ist".

Ende 2024 gab Klaudia die Trennung von ihrem Ex-Freund Adriano Salvaggio bekannt. Unter dem Liebes-Aus litt die TV-Bekanntheit sehr. "Mein Herz blutet, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich wollte es so sehr, vielleicht zu sehr, weil ich alles dafür getan habe – für die Liebe meines Lebens. Aber scheinbar war es nicht das, was er wollte", teilte sie ihren Fans auf Instagram mit. Ihr Kummer wirkte sich sogar auf ihren Körper aus: Vor lauter Trauer konnte sie nichts mehr essen und nahm unfreiwillig zehn Kilogramm ab und wünschte sich ab einem gewissen Punkt "einfach [ihren] alten Körper zurück".

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

AEDT/ Action Press Klaudia Giez und Adriano Salvaggio im Oktober 2023