Kein Comeback: Kit Harington will nie wieder Jon Snow sein

Kit Harington (38) hat einer Rückkehr als Jon Snow eine unmissverständliche Absage erteilt. In einem Gespräch mit Variety stellte der Game of Thrones-Star über die Idee, seinen Kultcharakter in einem Hörbuch sprechen zu lassen, klar: "Nein, Gott, nein. Ich will nirgendwo in die Nähe davon. Ich habe 10 Jahre damit verbracht." Die klare Haltung kommt Jahre nach dem Serienfinale, das 2019 bei HBO über die Bildschirme lief und beantwortet die Frage nach einem möglichen Comeback – sogar in Hörbuchform – mit einem deutlichen Nein.

Brisant wird die Absage, weil noch 2022 ein eigenes Jon-Snow-Spin-off in Arbeit gewesen sein sollte. Serienerfinder George R. R. Martin (77) sprach damals über eine Entwicklung mit Kit, doch 2024 erklärte der Schauspieler, das Projekt liege wegen kreativer Differenzen auf Eis. HBO-Programmchef Casey Bloys deutete im November 2024 zwar an, die Idee sei noch nicht völlig durch, doch Kits jüngste Worte lassen wenig Raum für Hoffnung. Schon früher hatte er gegenüber The Times geschildert, wie sehr ihn die Wucht der Rolle belastete: "Die Leute haben mich behandelt, als wäre ich der Charakter, der ein Held und gut war. Doch im realen Leben habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt." Er sprach offen über seine mentale Gesundheit und Alkoholprobleme während der Dreharbeiten.

Schon in der Vergangenheit zeigte sich der Schauspieler in einem Gespräch mit GQ selbstkritisch, wenn es um das umstrittene Serienfinale von "Game of Thrones" ging. "Wenn es irgendein Problem mit dem Ende von 'Thrones' gibt, dann, dass wir alle so verdammt müde waren", sagte Kit damals. Er erklärte weiter: "Ich verstehe also, dass manche Leute denken, das Finale sei überhastet, und ich stimme ihnen womöglich sogar zu." Rückblickend räumte der Star Fehler beim Drehbuch ein und meinte: "Ich finde, es wurden Fehler gemacht, in Sachen Handlung, vor allem gegen Ende. Es wurden einige interessante Entscheidungen getroffen, die nicht ganz funktioniert haben." Er betonte, dass das Team einfach ausgebrannt gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 (2011)

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington bei der Premiere von "The Family Plan 2" 2025