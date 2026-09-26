Typisch britisch: Diese Snacks begeistern Archie und Lilibet

Prinz Harry (42) kann einen kulinarischen Erfolg verbuchen: Seine Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) haben Marmite auf Crumpets für sich entdeckt. Das berichtete Harry bei den WellChild Awards im Gespräch mit HELLO!. Seit die Familie in Großbritannien weilt, greifen die beiden Mini-Royals offenbar beherzt zu dem markanten Hefeaufstrich auf den Hefeküchlein, der für ihren Vater schon immer zum Alltag gehörte. "Bitte sagt mir, dass das etwas Britisches ist, denn es war schon immer Teil meines Lebens, und jetzt essen die Kinder Marmite auf Crumpets, was für mich ein großer Moment ist", verriet er sichtlich stolz. Für den Herzog von Sussex, der mit Herzogin Meghan (45) und den beiden Kindern in den USA lebt, ist das keine Kleinigkeit. Denn bislang hatten Archie und Lilibet wenig Verständnis für diese kulinarische Vorliebe ihres Vaters – im Gegenteil: Sie nahmen ihn dafür sogar aufs Korn.

Auf die Nachfrage, ob die beiden den umstrittenen Aufstrich wirklich mögen, ließ der Prinz keine Zweifel: "Das tun sie. Sie mögen Marmite", bestätigte er HELLO!. Mit Blick auf den früheren Spott seiner Kinder scherzte er: "Früher haben sie mich dafür aufgezogen, dass ich Marmite im Haus hatte, und jetzt sind sie in Großbritannien. Das ist sozusagen Schnee von gestern." Zunächst hatte der zweifache Vater auf die Frage nach typisch britischen Aktivitäten übrigens scherzhaft gemeinsame Spaziergänge genannt, bevor er den Snack nannte. Allerdings stieß nicht jeder Klassiker der Insel bei seinen Liebsten auf Begeisterung. Schon vor Jahren tischte Harry seiner Familie in Kalifornien Bohnen auf Toast auf – mit mäßigem Erfolg. "Das kam überhaupt nicht gut an. Ich war ziemlich überrascht", gestand er.

Bei den WellChild Awards war Harry in seiner Rolle als Schirmherr der Organisation unterwegs, die er bereits seit rund 19 Jahren unterstützt. Die Begegnungen mit schwer kranken Kindern und deren Familien nimmt er nach eigener Aussage anders wahr, seit er selbst Vater ist. "Sobald man Eltern wird, verändert das alles", erklärte er gegenüber HELLO!. Ihm sei durch die Vaterschaft noch bewusster geworden, wie dankbar er dafür sei, dass seine Kinder gesund sind. Gemeinsam mit Meghan möchte er Archie und Lilibet zudem Empathie, Mitgefühl und ein Bewusstsein für die Lebensrealität anderer Kids vermitteln. Vor der Preisverleihung habe er den beiden beim Frühstück von seinem bevorstehenden Termin erzählt, um sie von ihrem "Montagsblues" abzulenken. Beide seien sehr interessiert gewesen und hätten ihm zahlreiche Fragen gestellt.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025