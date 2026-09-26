Rafael van der Vaart machte Estavana per SMS einen Antrag

Ihre Geschichte klingt wirklich filmhaft: Noch bevor sie sich je gesehen hatten, hielt Rafael van der Vaart (43) um die Hand der Handballerin Estavana Polman (34) an – per SMS! Der ehemalige Profikicker erzählte diese Anekdote kürzlich im Podcast "Phrasenmäher" und ließ die Anfänge der Beziehung Revue passieren. Entdeckt hatte er Estavana bei einem Fernsehauftritt, ihre Nummer besorgte ihm ein bekannter Journalist. Seine erste Botschaft an sie lautete direkt: "Willst du mich heiraten?" Statt abzuwinken, buchte die damals in Dänemark lebende Sportlerin kurzerhand einen Flug nach Sevilla, wo der Fußballer damals spielte. Aus dem ersten Treffen wurde eine Beziehung, die bis heute hält.

Wie sich die Situation entwickelte, schilderte Rafael ebenfalls detailliert. Sein erster Gedanke beim TV-Auftritt der Handballerin: "Wow! Hübsch!" Eine Internetrecherche ergab, dass Estavana neun Jahre jünger ist als er – ein Umstand, den er als Pluspunkt empfand. Der vermittelnde Journalist knüpfte die Herausgabe ihrer Nummer allerdings an eine Bedingung: Rafael müsse ihr etwas Positives schreiben. Heraus kam der spontane Antrag. Vom Heiraten wollte Estavana wegen seiner gescheiterten ersten Ehe zunächst nichts wissen, wie Rafael sie zitierte: "Man heiratet nur einmal im Leben und das hast du verkackt. Pech gehabt", habe sie gesagt. Trotzdem schwärmt er: "Sie ist eine Top-Frau und eine Top-Mutter." Offiziell wurde das Paar Anfang 2016, kurz darauf zog Rafael zu ihr nach Dänemark.

Mittlerweile wächst die Patchworkfamilie weiter: Nach Tochter Jesslynn, die 2017 zur Welt kam, erwarten Rafael und Estavana nun einen Sohn. Für den 43-Jährigen ist es bereits das dritte Kind – aus seiner Ehe mit Moderatorin Sylvie Meis (48) stammt Sohn Damián, der inzwischen 20 Jahre alt ist und als Kicker in Papas Fußstapfen getreten ist. Die Schwangerschaft verkündeten die beiden Mitte August mit einem Familienfoto auf Instagram, versehen mit den Worten: "Aus vier werden fünf! Unser kleines Wunder ist unterwegs." Auch Sylvie gratulierte mit warmen Worten: "Ich freue mich sooooo sehr für euch!" Estavana wurde kurz nach dem Ende ihrer Handballkarriere schwanger – laut Rafael ein bewusst geplanter Zeitpunkt, über den beide überglücklich seien.

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Rafael van der Vaart und Estavana Polman

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Rafel van der Vaart und Estavana Polman beim Raffaello Summer Day 2016 in Berlin

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"Ronald Hoogendoorn" / ANP Photo/ ActionPress Estavana Polman und Rafael van der Vaart mit Tochter Jesslynn