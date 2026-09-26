Harrys nächster großer Londonauftritt ohne Meghan in Sicht

Prinz Harry (42) steht bald wieder in London im Mittelpunkt: Am 1. Oktober 2026 soll der Herzog von Sussex die ukrainische Benefizgala "United For Freedom" im Imperial War Museum in London als Gastgeber ausrichten. Dort ist er außerdem Hauptredner des Abends und wird damit die zentrale Rolle des Events übernehmen, wie Express berichtet. Für den Herzog ist es der nächste große öffentliche Termin auf heimatlichem Boden – und offenbar wird er ihn erneut ohne Meghan (45) wahrnehmen. Seine Frau Herzogin Meghan soll ihn bei dem Galaabend in London ebenso wie bei seinem jüngsten Auftritt rund um die Invictus Games im Old Royal Naval College in Greenwich offenbar nicht begleiten. Dabei hatte die ehemalige Schauspielerin in der Vergangenheit immer wieder an zahlreichen Veranstaltungen der von ihrem Mann gegründeten Spiele teilgenommen.

Bereits vor dem angekündigten Galaabend hatte Harry an den WellChild Awards teilgenommen – einem Event, das er schon mehrfach besucht hat. Seine Verbindung zur Ukraine ist dabei nicht neu: Im April 2026 reiste er mit dem Zug nach Kiew. Es war seit Beginn des Angriffskrieges durch Russland Anfang 2022 bereits sein dritter Besuch in dem Land. "Es ist schön, wieder in der Ukraine zu sein – einem Land, das Europas Ostflanke mutig und erfolgreich verteidigt. Es ist wichtig, dass wir die Bedeutung dessen nicht aus den Augen verlieren", erklärte der Prinz damals laut The Sun. Mit seiner Reise habe er nach eigenen Angaben "die Menschen zu Hause und auf der ganzen Welt daran erinnern" wollen, "womit die Ukraine konfrontiert ist".

Im August 2026 zog Harry gemeinsam mit Meghan sowie ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) für einen längeren Zeitraum nach Großbritannien. Die Familie soll in den Cotswolds leben, wo die beiden Kinder mutmaßlich eine Schule besuchen. Wie dauerhaft dieser Neustart ist, gilt allerdings als offen. Medienberichten zufolge könnte die vierköpfige Familie bereits während der Oktoberferien wieder zurück in ihre frühere Wahlheimat Montecito ziehen. Als entscheidender Punkt wird dabei die weiterhin ungeklärte Frage nach staatlichem Polizeischutz für Harry und seine Familie gesehen. Das Paar selbst hat bislang weder konkrete Abreisepläne bestätigt noch öffentlich erklärt, Großbritannien im Falle ungünstiger Sicherheitsentscheidungen wieder zu verlassen.

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Getty Images Prince Harry besucht die Invictus Spirit Awards der Invictus Games Foundation in Greenwich

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Getty Images Das Paar besucht einen Scar Tree Walk in Melbourne während seines viertägigen Australienbesuchs

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Getty Images Bei der Pre-Closing Ceremony der Invictus Games Düsseldorf 2023: Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex