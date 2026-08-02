Wieder gefolgt? Cora Schumacher attackiert ihren Ex Ralf

Zwischen Cora Schumacher (49) und ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (51) knallt es wieder gewaltig – und diesmal spielt sich alles vor den Augen der Instagram-Community ab. In einer aktuellen Story teilt Cora heftig gegen den ehemaligen Rennfahrer aus und wirft ihm vor, sie für Schlagzeilen und ein bisschen Dramaturgie zu benutzen. Auslöser ist eine angebliche Follower-Benachrichtigung, die der Realitystar erhalten haben soll, in der stand, dass Ralf ihr wieder folgt.

Für Cora ein absolutes No-Go: Sie macht ihren Ärger in deutlichen Worten öffentlich und heizt damit den seit Jahren anhaltenden Rosenkrieg der beiden erneut an, wie das Schweizer Portal berichtet. In der Story richtete sich Cora auch direkt an ihren Ex: "Geh einfach mit Gott oder so, aber bitte geh einfach – und zwar ganz weit weg von mir." Danach soll sie Ralf kurzerhand blockiert haben. Damit setzt sich der öffentliche Rosenkrieg der beiden fort, der bereits seit Jahren für Aufsehen sorgt.

Ralf und Cora waren von 2001 bis 2015 verheiratet, lebten jedoch bereits ab 2009 getrennt. Aus ihrer Ehe ist Sohn David (24) hervorgegangen. Immer wieder kam es nach der Scheidung zu öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Besonders im Sommer 2024 eskalierte der Streit, als Ralf seine Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne (36) öffentlich machte. Cora gab damals an, von der Liebesbeziehung erst durch die Medien erfahren zu haben, und zeigte sich davon enttäuscht. Ralf widersprach ihrer Version der Ereignisse jedoch deutlich.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Cora Schumacher und Ralf Schumacher

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Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2007

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Sky / Thibault Daliphard Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne am Hochzeitstag in "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" bei Sky und Wow