Audrina Patridge schwärmt von ihrer Beziehung zu Michael Ray

Schauspielerin Audrina Patridge (39) machte erst vor wenigen Monaten ihre Beziehung zu Countrysänger Michael Ray (36) öffentlich – und kommt aus dem Schwärmen über ihren neuen Partner nicht mehr heraus. Gegenüber Us Weekly verriet sie jetzt Details über ihr Liebesglück. "Wir sind unzertrennlich, und es gibt zwischen uns eine Liebe, die ich so noch nie erlebt habe", verriet Audrina. Die beiden kamen zusammen, als das Model eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung war. "Als ich ihn traf, war es sehr unerwartet, und es entwickelte sich einfach."

Im Juli machte Audrina ihre Liebe öffentlich, indem sie auf Instagram ein Foto von sich und Michael bei einem romantischen Date teilte. Unter das Bild schrieb sie Zeilen aus Michaels Song "Hold": "Es gibt viele Dinge im Leben, die loszulassen es wert sind, aber die, die am meisten bedeuten, musst du festhalten." Statt wie in früheren Beziehungen jeden Moment in den sozialen Medien zu teilen, genießt Audrina nun die Zeit mit Michael in vollen Zügen. "Wenn wir zusammen sind, sind wir einfach so präsent, dass es nicht darum geht, alles zu posten, um es jedem zu zeigen", erklärte sie.

Fans verfolgen Audrinas Liebesleben seit ihrem Debüt in der Reality-TV-Show The Hills im Jahr 2006. Dort teilte sie ihr Leben und ihre Beziehungen zu Musikern wie Ryan Cabrera (42) und Justin Brescia (42) mit der Öffentlichkeit. Mit ihrem Ex-Mann Corey Bohan (42) hat sie die achtjährige Tochter Kirra (8). Über ihre neue Liebe sagt die Schauspielerin: "Michael ist ein erstaunlicher Mensch, und ich fühle zum ersten Mal, dass ich etwas privat halten will." Zum ersten Mal gehe es nur um die beiden und nicht um die Öffentlichkeit.

Rich Fury/Getty Images // Instagram / audrinapatridge Collage: Audrina Patridge und Michael Ray

Instagram / audrinapatridge Michael Ray und Audrina Patridge, 2024

