So war Sadies (†15) Tod für Audrina Patridges Tochter Kirra

Sie gewährt einen tiefen Einblick in ihr Inneres. Hinter Audrina Patridge (38) liegt ein ziemlich turbulentes Jahr. Im vergangenen Februar hatte die ehemalige The Hills-Darstellerin einen schlimmen Verlust durchleben müssen: Ihre kleine Nichte Sadie starb an einer Drogenüberdosis. Bis heute macht ihr der Tod der 15-Jährigen zu schaffen. Doch auch an ihrer Tochter Kirra ging der schwere Schicksalsschlag nicht spurlos vorbei.

In der aktuellen Podcastfolge von "Broad Ideas" blickt die 38-Jährige auf den tragischen Tod ihrer Nichte zurück – und verrät, wie dieser ihre siebenjährige Tochter beeinflusst hat: "Jedes Mal, wenn ich weggehe, sogar wenn ich Kirra an der Schule absetze, sagt sie: 'Was ist, wenn du nicht zurückkommst? Was ist, wenn du nicht zurückkommst?'" Daher habe das Mutter-Tochter-Gespann ein tägliches Ritual eingeführt. "Jeden Tag, wenn ich sie zur Schule bringe, gibt es einen Kuss auf die Lippen, einen Kuss auf den Kopf und eine Umarmung, [...] wenn wir es nicht tun, weint sie in der Schule."

Im vergangenen Jahr nahm Audrina auf rührende Weise mit einer Instagram-Bilderreihe Abschied von ihrer Nichte. "Ich weiß, dass es kein Abschied für immer ist, aber es ist der schwerste Abschied, den wir jetzt nehmen müssen", schrieb sie voller Trauer und fügte hinzu: "Wir werden dich vermissen und jeden einzelnen Moment, den wir mit dir hatten, wertschätzen. Ruhe in Frieden Say Say!"

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge und ihre Nichte Sadie

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge im Februar 2024

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridges Tochter Kirra mit Sadie

