Verliebt: Audrina Patridge teilt Kussbild mit Michael Ray

Audrina Patridge (39) macht ihre Beziehung zu Michael Ray (36) offiziell! In ihrer Instagram-Story teilt die The Hills-Darstellerin dieses süße Knutschbild von den beiden. Auf dem Foto hat Audrina ihre Beine um die Taille des Countrysängers geschlungen, während dieser sie leidenschaftlich an sich zieht und küsst. "Das hier...", betitelt der TV-Star die Aufnahme und fügt ein Smiley-Gesicht mit Herzen hinzu.

Bereits seit zwei Monaten vermuten Fans, dass zwischen den beiden etwas laufen könnte. Aufmerksame Follower beobachteten, wie Audrina und Michael regelmäßig die Beiträge des jeweils anderen likten. Offiziell galten die beiden seit einiger Zeit als Single. 2020 reichten Michael und seine damalige Frau Carly Pearce (33) nach nur acht Monaten Ehe die Scheidung ein. Für eine erneute Hochzeit wäre der "Wish I Was Here"-Interpret jedoch offen. "Ich denke, dass wir vielleicht irgendwann wieder heiraten werden. Offensichtlich haben wir nicht mit der Absicht geheiratet, wie die Dinge endeten", erklärte er im Interview mit People.

Auch Audrina schloss bereits einmal den Bund fürs Leben. Von 2016 bis 2018 war sie mit dem ehemaligen Skateboarder Corey Bohan (42) verheiratet. Aus ihrer Beziehung resultierte Töchterchen Kirra. Nach ihrer Trennung stritt sich das Ex-Paar einige Zeit über das Sorgerecht für ihren Sprössling – und lieferte sich dabei eine regelrechte Schlammschlacht. Unter anderem beschuldigte Audrina ihren Ex des Missbrauchs. Schlussendlich wurde Audrina vor Gericht das alleinige Sorgerecht für Kirra zugesprochen.

Anzeige Anzeige

Instagram / audrinapatridge Michael Ray und Audrina Patridge, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Ray, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Audrina und Michael nun regelmäßig gemeinsam mit Netz zeigen werden? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de