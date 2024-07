Michael Ray und Audrina Patridge zeigen sich total verliebt!

Audrina Patridge (39) teilt ihre Liebe zu Michael Ray (36) mit der ganzen Welt! Nachdem sie die Beziehung zu dem Sänger erst kürzlich offiziell gemacht hatte, veröffentlicht der The Hills-Star jetzt einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sich das Paar total umschlungen und verliebt in die Augen schaut. "Es gibt eine Menge Dinge im Leben, die es wert sind, loszulassen. Aber die Dinge, die am meisten bedeuten, muss man festhalten", schreibt sie dazu – und zitiert so Michaels Song "Hold".

Die Spekulationen um die Romanze der beiden bestätigte Audrina Ende Juni in den sozialen Medien mit einem süßen Knutschbild des frischen Paares. Auf diesem hatte die 39-Jährige ihre Beine um die Taille des "Holy Water-Interpreten geschlungen, während er sie voller Leidenschaft an sich heranzog und sie küsste. Unter ihren Beitrag setzte Audrina die Worte: "Das hier..." und setzte ein Emoji mit Herzaugen dahinter.

Das Model scheint also den Mann ihrer Träume gefunden zu haben – nachdem sie in der Vergangenheit offen darüber gesprochen hatte, dass sie es nach ihrer Trennung von Skateboarder Corey Bohan (42) als alleinerziehende Mutter schwer bei der Partnersuche habe. "Ich habe meine Tochter [Kirra] rund um die Uhr, wenn ich also auf ein Date gehe, möchte ich meine Zeit nicht verschwenden, weil ich bei meiner Tochter sein könnte", erklärte sie gegenüber E! News.

Instagram / audrinapatridge Michael Ray und Audrina Patridge, 2024

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge mit ihrer Tochter Kirra

