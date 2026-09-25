"Love Island VIP"- Nico hatte einen schweren Motorradunfall

Nico Bussmann ist als Normalo in der neuen Staffel von Love Island VIP dabei und wagt damit erstmals den Schritt ins Realitygeschäft – doch an dramatischen Geschichten mangelt es ihm wahrlich nicht. In einem Gespräch mit dem "Love Island VIP"-Team, das Promiflash exklusiv vorliegt, erzählt der Neuzugang von einem Motorradunfall, der ihn bis heute prägt. Passiert ist das Ganze ausgerechnet an einem 23. Dezember: Gemeinsam mit einem Kumpel war Nico damals in einem verschneiten Wald unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle und prallte mit knapp 100 Kilometern pro Stunde gegen einen Baum. Mit zwei gebrochenen Beinen blieb er anschließend im Schnee liegen, während sein Begleiter Hilfe holen musste. Beide Beine hatte sich der Motorradfan gebrochen, bei einer Fraktur ragte der Knochen aus dem Bein heraus. "Es war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Gleichzeitig hatte ich unglaubliches Glück. Ich habe mir beide Beine gebrochen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können", schildert Nico.

Direkt nach dem Crash musste der Motorradfan notoperiert werden. Anschließend verbrachte Nico einen ganzen Monat im Krankenhaus und damit auch Weihnachten und die übrigen Feiertage dort. Seine Liebe zu den Zweirädern ließ er sich durch den Unfall allerdings nicht nehmen. Im Gegenteil: Sobald er wieder laufen konnte, kaufte er sich eine neue Maschine und setzte sich erneut auf den Sattel. "Die Leidenschaft war einfach stärker als die Angst", erklärt er. Für den 25-Jährigen aus Fürstenwalde bei Berlin ist Motorradfahren ohnehin weit mehr als nur ein Hobby. Über seine Begeisterung für die Maschinen fand Nico schließlich auch den Einstieg in die Social-Media-Welt. Seine Präsenz auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen baute er nach und nach aus – bis daraus schließlich sein Beruf wurde.

Durch seine Motorräder und zahlreichen Tattoos sieht sich Nico selbst als eine Art Bad Boy. Auch seine Bekanntheit im Netz scheint sich bei der Partnersuche bemerkbar zu machen: Durch seine Reichweite bekomme er mehr Aufmerksamkeit und dadurch auch häufiger die Gelegenheit zu neuen Kontakten und Dates. Mit "Love Island VIP" wagt Nico nun den Sprung ins Reality-TV. Als einer von vier neuen Normalo-Granaten zog er gemeinsam mit Jessica Härtling, David Schütz und Celina Köther in die Villa ein. Dort trafen die Neuzugänge auf die bereits bestehenden Couples. Auch privat verknüpft der Single klare Hoffnungen mit seinem Abenteuer: "Vielleicht finde ich dort ja sogar meine große Liebe", verriet er dem "Love Island VIP"-Team.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Nico Bussmann, "Love Island VIP"-Granate

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Celina Köther, Jessica Härtling, Nico Bussmann und David Schütz, "Love Island VIP"-Granaten

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Nico Bussmann und Greta Barthel bei einem "Love Island VIP"-Kussspiel

Anzeige