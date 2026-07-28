Ceddo äußert sich erstmals zu Liebesgerüchten um Angelina

Ein Urlaubsfoto hat ausgereicht, um die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen: Seitdem Ceddo einen Schnappschuss aus seinem Kroatien-Trip gepostet hat, auf dem er gemeinsam mit einer Frau zu sehen ist, deren Gesicht verborgen bleibt, spekulieren seine Fans fieberhaft über die Identität seiner Begleiterin. Viele glauben, anhand verschiedener Details Influencerin und Model Angelina Frerk (23) erkannt zu haben. Nun hat sich der YouTuber im Spotify-Podcast "Ziemlich beste Fremde", den er gemeinsam mit Laura "Abla" Schmitt betreibt, erstmals zu den Spekulationen geäußert.

Im Podcast ließ Ceddo eine klare Aussage allerdings vermissen. Als Laura ihn direkt fragte, ob er in einer Beziehung sei, antwortete er zunächst scherzhaft: "Ich finde, das ist nicht so deep. Ich sage nichts." Dann legte er nach: "Ich glaube, ich will wirklich nichts dazu sagen." Stattdessen warf er die Frage in den Raum: "Darf man noch flirten?" Das Einzige, das er preisgab, war, dass er noch vor zwei Wochen auf einer Dating-App aktiv gewesen sei. Zudem wehrte er sich gegen Kritik, die ihm vorwirft, beziehungsunfähig zu sein – und fragte: "Heißt das jetzt, dass ich nie wieder Kontakt zu einer Frau haben darf?"

Ceddo, der mit bürgerlichem Namen Cedric Gosse heißt, hat auf Instagram rund 800.000 Abonnenten. Angelina, um die es bei den Liebesgerüchten geht, folgen auf der Plattform knapp 700.000 Menschen. Die 23-Jährige ist als Influencerin und Model aktiv. Ausgelöst hatte die Spekulationen ein Foto aus Split, auf dem Ceddo grinsend auf einem Boot sitzt – um seinen Hals schlingen sich dabei die langen Beine einer Frau, deren Identität bewusst im Verborgenen bleibt.

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Instagram / derceddo Ceddo, YouTuber

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Instagram / derceddo Ceddo im Juli 2026

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Instagram / angelinafrerk Angelina Frerk im Juli 2026