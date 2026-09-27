Überraschung: Kanye West crasht Usher- und Chris-Brown-Tour

Diesen Gast hatte im SoFi Stadium wohl niemand erwartet: Am Freitagabend machten Usher (47) und Chris Brown (37) mit ihrer gemeinsamen "R&B"-Tour jetzt erstmals Station in Los Angeles. Mitten in der Show tauchte plötzlich Kanye West (49) auf und gesellte sich zu den beiden Musikern auf die Bühne. Der Rapper ließ es sich nicht nehmen, dem Publikum gleich mehrere seiner größten Hits zu präsentieren. Wie TMZ berichtet, standen unter anderem "All of the Lights" und "Flashing Lights" auf seiner spontanen Setlist. Die Zuschauer waren sichtlich begeistert und sangen die bekannten Songs lautstark mit. Nach seinem kurzen Überraschungsauftritt überließen Kanye und die beiden Gastgeber die Bühne wieder dem regulären Konzertprogramm.

Kanye ist allerdings nicht der einzige prominente Gast, der bei der Tour für besondere Momente sorgte. Laut TMZ holte Usher bei einem früheren Tourstopp die Schauspielerin Taraji P. Henson (56) zu sich auf die Bühne. Besonders zurückhaltend ging es dabei nicht zu: Während Usher für die Schauspielerin sang, tanzten die beiden eng miteinander und sorgten für eine ziemlich heiße Show. Weniger begeistert war dagegen eine Zuschauerin bei einem Auftritt im Juli in Nashville. Usher hatte sie für ein verführerisches Ständchen ausgewählt, doch die junge Frau schien davon wenig angetan, woraufhin der Sänger den Tanz schließlich abbrach.

Auch Chris Brown sorgte zuletzt für Gesprächsstoff: Bei einem Tourstopp in Toronto holte er während seines Songs "Take You Down" eine Zuschauerin auf die Bühne und lieferte mit ihr vor Zehntausenden von Fans eine freizügige Performance. Dabei zog er die Frau sogar an den Haaren, was im Netz für gemischte Reaktionen sorgte. Welche überraschenden und fragwürdigen Momente die Tour noch bereithält, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Konzertreise startete am 26. Juni und läuft noch bis zum 12. Dezember 2026. Nach Kanye Wests überraschendem Auftritt bleibt damit die Frage, welcher Stargast als Nächstes für einen unerwarteten Bühnenmoment sorgt.

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Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

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Getty Images Usher, Sänger

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Getty Images Chris Brown, Musiker