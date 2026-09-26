Trotz gescheiterter Ehen: Heidi Klum glaubte immer an Liebe

Heidi Klum (53) hat in ihrem Liebesleben einige Rückschläge verkraften müssen. Trotzdem verlor sie nie die Hoffnung auf den richtigen Partner an ihrer Seite. Anlässlich ihrer neuen Kampagne für s.Oliver sprach das Model in Stuttgart im Interview mit Bild darüber. "Auch nach Enttäuschungen mit Männern habe ich den Glauben an das große Glück nicht verloren", betont die "Germany's Next Topmodel-Jurorin und ergänzt: "Viele hätten vielleicht schon nach einem zweiten Ehemann aufgegeben. Doch ich hatte weiter die Hoffnung: Der Richtige wird kommen." Mit Blick auf ihren heutigen Ehemann Tom Kaulitz (37) fügte Heidi schlicht hinzu: "Und er kam."

Der Tokio Hotel-Musiker ist inzwischen seit Jahren an ihrer Seite und begleitet sie sogar bei der Arbeit. Zuletzt war der Bruder von Bill Kaulitz (37) mit ihr in Europa unterwegs. "Ich habe meinen Mann gerade in München, Mailand und Paris im Schlepptau, was ich toll finde", schwärmte die Laufstegschönheit. Ihren Optimismus und ihre positive Art zählt Heidi zu jenen Eigenschaften, die sie sich über ihre jahrzehntelange Karriere hinweg bewahrt hat. Dazu gehören für sie außerdem Fleiß, Lebensfreude, Neugier und Humor. Im Grunde habe sich Heidi im Laufe der Jahre ohnehin nicht groß verändert, findet sie selbst. Einen Unterschied zu früher gebe es allerdings doch: Mit der Zeit sei das Model ein bisschen gelassener geworden.

Heidi und Tom gaben sich im Jahr 2019 auf Capri das Jawort. Damals besiegelten sie im Kreis von Familie und Freunden ihre Liebe. Am 3. August 2026 feierte das Paar demnach seinen siebten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass teilte die Blondine auf Instagram ein Video ihrer Trauung und richtete gefühlvolle Worte an ihren Schatz. Rückhalt findet Heidi aber nicht nur bei Tom, sondern auch bei ihren Liebsten. Ihre Mutter Erna Klum (82) wird bald 83 Jahre alt und ist noch immer fit. Bis heute schaut sie ihrer Tochter gerne bei der Arbeit zu.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim HeidiFest im Hofbräuhaus München vor dem Oktoberfest 2026

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