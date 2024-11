Julie Bowen musste an Thanksgiving mit Sohn in Notaufnahme

Das amerikanische Familienfest Thanksgiving ist eigentlich eine Zeit der Freude und des Feierns. Für Julie Bowen (54) war es das wohl nicht wirklich. Wie die Schauspielerin jetzt auf ihrem Instagram-Account teilt, gehöre in ihrer Familie noch etwas anderes außer Feiern dazu. "Es wäre kein Feiertag ohne einen Ausflug in die Notaufnahme", schreibt die Modern Family-Bekanntheit zu dem Foto. Der Schnappschuss zeigt einen ihrer Sprösslinge vor dem hell erleuchteten Noteingang eines Krankenhauses. Allerdings lässt sich nicht erkennen, um welchen ihrer drei Söhne es sich dabei handelt. "Ganz nebenbei: Es geht ihm gut. Frohes Erntedankfest", fügt sie noch hinzu.

An Feiertagen Unfälle zu bauen, liegt wohl in der Familie – oder in diesem Fall: in der Serienfamilie. Auch Jesse Tyler Ferguson (49) meldet sich am Tag nach Thanksgiving mit einem Bild aus dem Krankenhaus. Der Schauspieler, der in "Modern Family" den Bruder von Julies Charakter darstellt, schaut bedröppelt in die Kamera, während er liebevoll seinen Sohn an sich gepresst hält. Auch hier ist unklar, um welchen seiner kleinen Nachfolger es sich dabei handelt. Der Rotschopf schreibt dazu: "Ich habe von Julie schon viele Weisheiten über die Kindererziehung bekommen. Dass ich nicht der Einzige war, der an Thanksgiving ein Kind in der Notaufnahme hatte, ist beruhigend, zu wissen. Ihm geht es auch gut."

Julie und Jesse verkörpern in der kultigen Comedy-Serie "Modern Family" die Geschwister Claire und Mitchell. Mehr als zehn Jahre standen sie dafür gemeinsam vor der Kamera – das schweißt zusammen. Wie nah sich die beiden Promis stehen, zeigen sie immer wieder gerne im Netz. Zu Jesses Geburtstag teilte Julie zum Beispiel ein Foto von ihnen beiden und schrieb liebevoll dazu: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen liebsten fake Bruder! Ich liebe dich für immer!"

Instagram / itsjuliebowen Julie Bowens Sohn, Thanksgiving 2024

Instagram / jessetyler Jesse Tyler Ferguson und sein Sohn, November 2024

