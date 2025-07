Julie Bowen lebt mit Herzschrittmacher seit jungen Jahren

Julie Bowen (55), bekannt aus Modern Family, hat offenbart, dass sie seit ihrem 29. Lebensjahr mit einem Herzschrittmacher lebt. Die Schauspielerin erklärte im Podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum", dass bei ihr das sogenannte Sick-Sinus-Syndrom diagnostiziert wurde. Diese Erkrankung beeinträchtigt den natürlichen Herzrhythmus, was zu sehr langsamen oder unregelmäßigen Herzschlägen führen kann. "Ich habe einen niedrigen Ruhepuls", erklärte Julie und dass ihr Schrittmacher darunter eingestellt werden musste, weil er nicht unter 45 gehen darf. Im Normalfall liegt die Ruheherzfrequenz bei Frauen zwischen 60 und 100.

Julie erklärte sich ihren niedrigen Herzschlag zunächst damit, dass sie Leistungssportlerin war. Dass etwas nicht stimmte, bemerkte damals ihre Schwester. "Sie studierte Medizin und war zu dieser Zeit in ihrem Leben, in der sie wohl immer ein Stethoskop dabei hatte. Wir waren im Urlaub und sie sagte: 'Ich möchte das hören'", berichtet Julie. "Sie hörte mein Herz ab und sagte: 'Das ist nicht das, was sie dir gesagt haben, es ist kein Läuferherz oder so etwas, du musst zu einem Kardiologen gehen.'" Doch zunächst ignorierte die Schauspielerin den Rat ihrer Schwester, erst einen Monat später, nach dem Dreh einer Pilotfolge für "Ed – Der Bowling-Anwalt", ließ sie sich untersuchen.

Damals war die Diagnose ein Schock für Julie: "Ich dachte: 'Oh mein Gott. Mein Leben ist vorbei. Das ist so seltsam. Ich werde sterben.' Ich weiß nicht, was ich dachte, denn ich war 29." Auch wenn ihr Zustand nicht lebensbedrohlich war, wie sie erklärte. Im Laufe der Jahrzehnte scheint Julie jedoch Frieden mit der Situation geschlossen zu haben. Sie erwähnte, dass sie den Schrittmacher mittlerweile kaum noch wahrnimmt. Neben ihrer beeindruckenden Karriere ist Julie Mutter von drei Kindern, welche auch manchmal mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen haben.

Getty Images Julie Bowen beim Netflix Tudum 2025

Getty Images Julie Bowen, Schauspielerin

